Asciugatrice Whirlpool in regalo da Unieuro acquistando un condizionatore!

Dopo aver visto quelle che sono le migliori offerte dei principali store come Amazon oppure eBay, vogliamo segnalarvi una nuova promozione arrivata sul portale di Unieuro che vi permetterà di ricevere in omaggio una fantastica asciugatrice Whirlpool FT M11 81 EU da 8 kg! Questa iniziativa che prende il nome di Anticipa l’estate, riguarda i condizionatori fissi ed oltre a scontare i prodotti di oltre il 50% permette, una volta selezionato il modello, di ricevere in omaggio anche l’asciugatrice, ma attenzione perché questa iniziativa termina il 21 gennaio quindi affrettatevi a sfruttarla!

Ci rendiamo conto che potrebbe esser prematuro parlare di condizionatori d’aria mentre siamo ancora circondati da alberi di Natale e calze della Befana, ma di fronte ad occasioni del genere è impossibile resistere, perché l’asciugatrice Whirlpool FT M11 81 EU in omaggio è dotata di una innovativa tecnologia che le permette di funzionare riducendo al massimo la rumorosità, ed inoltre è perfettamente in grado di prendersi cura dei capi e di mantenerli freschi grazie alla tecnologia FreshCare+ e si dimostra uno strumento indispensabile per le giornate invernali.

Per quanto riguarda i condizionatori invece, la soluzione che ci permettiamo di consigliarvi è quella del condizionatore Samsung AR09TXFCAWKNEU che potrete acquistare ad appena 699,00€ ed è compreso sia di impianto esterno che di struttura interna ed è l’unico dispositivo che non è dotato di getto diretto dell’aria. Infatti la sua innovativa tecnologia WindFree distribuisce in maniera avvolgente l’aria per tutto l’ambiente in modo da creare il massimo confort, mantenendo al minimo la rumorosità ad appena 19 dB. Samsung AR09TXFCAWKNEU è inoltre dotato di una classe di efficenza energetica pari ad A++, per cui non dovrete preoccuparvi dei consumi, che si mantengono ad ogni modo ridotti.

Insomma, le offerte di questa estate anticipata Unieuro sono davvero moltissime, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale in modo da trovare quello più in linea con le vostre necessità, entro il 21 gennaio. Infine, prima di lanciarvi all’acquisto del vostro prossimo articolo in offerta da Unieuro, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!