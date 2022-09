Se le basse temperature di questo periodo non permettono ai panni bagnati di asciugarsi come in estate, invogliandovi a usare meno una delle migliori lavatrici, potreste cogliere al volo le occasioni che Yeppon ha rilasciato su alcune asciugatrici delle migliori marche, che godono adesso di tagli di prezzo fino al 57%.

La promozione pubblicata dallo store, valida fino al 2 ottobre, tiene conto di 8 asciugatrici, tutte all’avanguardia e caratterizzate dalla miglior efficienza energetica, diventata importantissima in questo periodo di rincari. Alcuni modelli selezionati dallo shop, inoltre, sono gli stessi che abbiamo riportato nella nostra guida dedicata alle migliori asciugatrici, un motivo in più per non perdervi queste occasioni.

Elettrodomestici di un certo livello dunque, ognuno con una o più tecnologie proprietarie, mirate a garantire un’asciugatura perfetta, da rendere spesso persino inutile la stiratura. È il caso della Samsung DV90T5240AE che, oltre a prevenire le pieghe sui vestiti, capisce quali sono le vostre esigenze dopo aver analizzato un certo numero di cicli, suggerendovi i programmi più adatti per il vostro carico.

Tante sono le attenzioni che la Samsung DV90T5240AE pone nei confronti dell’asciugatura, tutte rivolte a ottenere il massimo risultato, eliminando l’umidità in eccesso cosicché non dobbiate preoccuparvi di far arieggiare l’ambiente o di mettere i panni vicino al termosifone. All’ottima qualità di asciugatura, garantita dalla tecnologia Optimal Dry di Samsung, si aggiungono poi le funzioni smart, che vi permettono di controllare l’elettrodomestico da remoto, il che significa che potrete mettere gli indumenti nel cestello da 9 kg e avviare il programma in un secondo momento, anche se siete lontani dall’asciugatrice. Ciò è possibile scaricando su smartphone o tablet l’app dedicata, che vi darà addirittura dei consigli personalizzati su come utilizzare l’elettrodomestico in base alle condizioni climatiche esterne.

Insomma, una soluzione indicata per chi vuole ottenere anzitutto un bucato perfetto e senza pieghe, ma anche per chi non vuole attendere che i propri panni impieghino l’intera giornata per asciugarsi in questo periodo dell’anno, per non parlare poi dei vantaggi relativi al consumo di energia, che su questo modello è ridotto al minimo sindacale.

Come detto, la Samsung DV90T5240AE non è l’unica asciugatrice presente in questa promozione che, ricordiamo, include alcuni dei migliori modelli in commercio! Per questo vi suggeriamo di dare un’occhiata all’intera pagina promozionale, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, visto che le offerte saranno valide per pochi giorni.

