Gestire le pulizie di casa senza muovere un dito e ad un prezzo davvero contenuto? È tutto possibile, grazie ai prodotti progettati dall’azienda iRobot. L’aiutante che fa al caso vostro e che vi proponiamo oggi è lui: iRobot Roomba 692!

Un robot potente e dotato di sensori intelligenti, che si prenderà cura dei pavimenti della vostra casa senza più richiedervi nessuno sforzo. L’offerta disponibile su Amazon lo mette in vendita ad un prezzo speciale: dalle 280,00€ di listino il prezzo scenderà a 189,99€, comprandolo così con un importante sconto di 90,00€!

Innanzitutto è giusto porre l’accento sull’azienda produttrice: comprare un prodotto firmato iRobot significa affidarsi a dei professionisti, che da sempre lavorano su prodotti di alta qualità specializzati sulla pulizia della casa. Capirete, dunque, che accaparrarsi un Roomba a meno di 200€ è un autentico affare, specie considerando che non parliamo di un prodotto mediocre, ma di un aspirapolvere robot di tutto rispetto, più che capace di aiutarvi dignitosamente nella pulizia quotidiana della vostra casa.

In tal senso, anche se per lo stesso prezzo sono disponibili molti prodotti di altri marchi, è indubbio che tra le varie opzioni quella del Roomba 692 sia preferibile, anche solo per la resistenza e la qualità dei componenti, che vi garantirà un alleato nelle pulizie efficiente anche dopo anni di utilizzo.

I numerosi sensori integrati permettono al Roomba 692 di individuare le aree più sporche della casa, così da concentrarsi su di esse, per una rimozione efficiente anche della più sottile particella di pulviscolo. La pulizia viene svolta in 3 fasi diverse, a dimostrazione di come questo robot sia progettato con l’intento di mantenere la casa pulita senza alcun aiuto da parte vostra. La facilità d’uso sarà assicurata poi da Google Assistant e Amazon Alexa, che vi permetteranno di avviare le pulizie direttamente tramite una richiesta al vostro assistente vocale!

Nel complesso parliamo di un prodotto valido, versatile e dal prezzo abbordabile, il cui sconto però scadrà tra pochi giorni, costringendovi a non indugiare troppo nel visionare la pagina dedicata all’offerta.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

