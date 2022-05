L’aspirapolvere è uno degli elettrodomestici più utilizzati e di cui si ha più bisogno, e quando si rompe e bisogna sostituirlo è bene farlo con prodotti di qualità che sappiano darci davvero una grossa mano con le pulizie di casa. Per questo abbiamo oggi un’interessante proposta per voi: il robot aspirapolvere Lefant F1!

Su Amazon, infatti, questo potente aspirapolvere super sottile è offerto in vendita ad un prezzo vantaggioso: dal prezzo di partenza di 254,99€ si scenderà a 169,99€, ma non è tutto! Grazie ad un coupon di cui potrete usufruire, avrete un ulteriore ribasso di altre 40,00€, comprando quindi l’aspirapolvere con uno sconto totale di 125,00€! Utilizzare il coupon è molto semplice: vi basterà cliccare sul pulsante verde “riscatta” sulla pagina del prodotto Amazon e il gioco è fatto.

L’aspirapolvere Lefant F1 ha mille qualità. Primo prodotto a incorporare la tecnologia Lefant Freemove 3.0. , è stato studiato per ridurre al massimo la probabilità che il robot rimanga bloccato negli angoli durante la pulizia o che sbatta contro l’arredamento durante i movimenti. Grazie a questa tecnologia di rilevamento del corpo intero a 360°, infatti, il robot può valutare in modo intelligente i percorsi di pulizia, muovendosi discretamente e ottimizzando il suo lavoro.

Progettato per avere le dimensioni del corpo più piccole sul mercato, con i soli 28×6,9 cm è in grado di arrivare a pulire anche sotto i divani e i mobili con grande facilità. La sua potenza di aspirazione rimane comunque altissima: con un’aspirazione che arriva fino a 4000Pa, è in grado di raccogliere briciole, peli e capelli con gran velocità lasciando i pavimenti di casa vostra puliti impeccabilmente.

La capienza del contenitore della polvere è di 600 ml, e questo consente di occuparsi del suo svuotamento soltanto una volta a settimana. La disposizione della maniglia sul contenitore della polvere renderà la pulizia più comoda, permettendo di estrarlo con praticità. Inoltre grazie al design della porta di aspirazione senza spazzole non avrete più il problema dell’intreccio dei capelli sulla spazzola a rullo, e non sarà più necessario sporcarsi le mani per provvedere alla pulizia del robot.

Siate liberi di godervi una casa pulita a fondo grazie al lavoro svolto da Lefant F1, perfetto per chi vuole un ambiente sempre pulito senza dover dedicare personalmente del tempo alle faccende domestiche. Non vi resta che andare subito a cliccare sulla pagina dedicata all’offerta per completare l’acquisto con un click!

N.B. Ricordati di inserire il coupon sconto per ottenere un abbassamento prezzo di ulteriori 40€.

