Aspirapolvere robot Dyson ad un prezzo mai visto su MediaWorld!

Oltre alle offerte di Primavera di Amazon e gli Imperdibili di eBay, la nostra rassegna delle migliori occasioni online di questo venerdì prosegue con il Solo per Oggi di MediaWorld che, in via del tutto eccezionale, si trasforma in una speciale celebrazione di Dyson, con grandi sconti e bundle esclusivi su molti dei prodotti del noto brand. Dyson, nonostante sia approdata sulla scena della produzione degli elettrodomestici nel corso degli anni ’90, è riuscita in poco tempo a diventare sinonimo di alta qualità ed innovazione nelle tecnologie applicate sui dispositivi di uso quotidiano, come in passato con gli aspirapolvere senza sacco, oppure con la più recente rivoluzione del mondo dei ventilatori o asciugacapelli.

Una delle maggiori offerte presenti sul portale è quella che riguarda l’aspirapolvere robot Dyson 360 Heurist che potrete acquistare a 799,00€, ossia con uno sconto di ben 200€ rispetto al suo tipico prezzo. Non fatevi ingannare però dalle sue piccole dimensioni, infatti Dyson 360 Heuris riesce ad ottenere ottimi risultati in quanto a forza aspirante, di autonomia con i suoi 75 minuti di durata, ed una rumorosità che si aggira attorno ai 70dB, fanno di questo robot aspirapolvere uno dei maggiori esponenti della sua categoria.

Con il suo particolare sistema di visione intelligente, Dyson 360 Heuris esegue una navigazione accurata dell’intero ambiente domestico, dove un sistema di luci a LED permette il suo utilizzo anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il potente motore digitale V2 di Dyson 360 Heuris, sfrutta appieno la tecnologia ciclonica e garantisce un’aspirazione profonda, capace di catturare lo sporco da qualsiasi tipologia di pavimento, e di spedirlo poi nel pratico contenitore da 0,3 litri, facile da rimuovere e pulire. Dyson 360 Heuris è dotato di un’ampia spazzola motorizzata, che permette di pulire a fondo lungo tutta la superficie percorsa con una sola passata, catturando il 99,97% di allergeni e particelle di dimensioni fino a 0,3 microns.

Attraverso l’app Dyson Link è possibile poi connettere Dyson 360 Heuris con il proprio smartphone e programmare come e quando pulire le varie zone di casa, impostando l’ora di inizio del ciclo e persino il livello di pulizia richiesto. Infine, Dyson 360 Heuris è dotata anche di robusti cingoli che vengono utilizzati per superare facilmente piccoli ostacoli, come possono essere i tappeti oppure i separatori posti tra una stanza e l’altra.

Oltre a Dyson 360 Heuri nel Solo per Oggi dedicato ai prodotti Dyson sono presenti anche altre occasioni, per questo il nostro consiglio è come sempre quello di visitare l’apposita pagina del portale, dove potrete consultare l’intera selezione di offerte e trovare giusta in base alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

