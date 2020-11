Aspirapolvere robot e molto altro nelle offerte del giorno MediaWorld

Siamo arrivati a novembre, forse il mese più importante per quanto riguarda offerte e acquisti. Per inaugurare il nuovo mese andiamo a vedere subito le offerte del Solo per oggi di Mediaworld, l’iniziativa che permette fino al termine della giornata di acquistare tanti prodotti, come smartphone, televisori ed elettrodomestici, a prezzi ultra competitivi e spesso tra i più bassi della rete.

A questo giro sono oltre 100 gli articoli che la nota catena di distribuzione ha deciso di mettere a disposizione, a dimostrazione di come Mediaworld voglia iniziare il mese in modo serio, e tra i tanti vogliamo segnalarvi l’aspirapolvere robot Rowenta Explorer Serie 40 RR7255, venduta a soli 239,99€ invece di 399,99€. A differenza di altri modelli simili che dispongono solo del sistema aspirante, questo dispositivo lava e aspira i pavimenti allo stesso tempo in modo da rimuovere anche le particelle più sottili, grazie al sistema Aqua Force, che permette di aggiungere un panno bagnato sotto all’aspirapolvere.

Smart e completamente programmabile, il Rowenta Explorer Serie 40 RR7255 si rivela un aspirapolvere adatta non solo per chi vuole provare l’esperienza robotica, ma anche e soprattutto per chi ha poco tempo da dedicare alle pulizie domestiche. Tra le tante funzioni disponibili, infatti, è presente anche quella che vi permetterà di comandarla a distanza, ovunque voi siate, tramite l’applicazione ufficiale e potrete persino avviarla con i comandi vocali, dal momento che supporta i principali assistenti vocali. Inoltre, sono diverse le modalità di pulizia che potrete scegliere, tutte che si adattano ad uno specifico scopo. Ad esempio, è possibile chiedere all’aspirapolvere di pulire solamente gli angoli della stanza, di fare una pulizia approfondita o rapida.

Con un’autonomia di ben 150 minuti e con una rumorosità minima, questo modello è uno dei migliori che potete acquistare in questa fascia di prezzo, il che però non è l’unico prodotto meritevole di attenzione, dato che le offerte del giorno di Mediaworld sono numerose, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire cosa riserva l’intero catalogo. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti del vostro prossimo televisore, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!