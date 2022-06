Se siete intenzionati ad acquistare un top di gamma tra gli aspirapolvere senza fili, vi consigliamo di non farvi scappare l’offerta sul fantastico modello Dyson V10, disponibile su eBay solo per poco. Al momento, potrete portare a casa l’aspirapolvere in questione a soli 399,00€ invece di 449,00€, un prezzo più che conveniente per un articolo potente, versatile e facilissimo da usare in tutta casa.

Dyson è un brand che progetta e produce da sempre i migliori elettrodomestici che possiate trovare sul mercato, a partire dai dispositivi per la cura della casa, fino a purificatori d’aria e piastre per capelli. Per questo motivo abbiamo deciso di proporvi la promozione attiva sul Dyson V10 e, trattandosi di un prodotto così interessante, vi consigliamo caldamente di completare l’acquisto il prima possibile!

Ma entriamo nel dettaglio delle sue caratteristiche, a partire dal fantastico motore digitale di cui è dotato. Quest’ultimo non solo raggiunge fino a 125.000 giri al minuto ma vi garantisce anche una forza superiore a 79.000g, ottima per catturare le particelle più microscopiche come pollini e batteri. Il sistema di filtrazione dell’aspirapolvere Dyson V10 è un ulteriore garanzia, poiché grazie all’aggiunta di una guarnizione ermetica e una guarnizione in gomma pressurizzata attorno al filtro, l’intero sistema è completamente sigillato e impedisce la fuoriuscita di polvere, allergeni e batteri nell’aria. Ciò significa che l’aspirapolvere è in grado di catturare il 99,97% delle particelle di polvere fino a 0,3 micron!

Non meno importante, potrete sceglierete tra 3 impostazioni di potenza differenti, ideate per trattare più tipologie di superficie e di sporco. La modalità di aspirazione 1 è la più versatile, ottimale per pulire pavimenti e i tappeti, la modalità di aspirazione 2 è quella che gode di una potenza intermedia, meno adatta a superfici più delicate, e infine la modalità max è l’opzione perfetta per pulire anche i residui più incrostati. Se avete dubbi per quanto riguarda l’autonomia del prodotto, possiamo assicurarvi che il Dyson V10 vi permette di pulire a fondo per ben 60 minuti e senza cali di prestazione! Un volta terminata la carica, vi basterà riporla semplicemente sull’apposita base e aspettare un paio d’ore per utilizzarla nuovamente.

Infine, grazie al contenitore del 40% più capiente rispetto ai modelli precedenti, vi consente di pulire più a lungo senza interruzioni e di gettare lo sporco tutto in una volta grazie al fantastico sistema di svuotamento igienico. Trattandosi del brand Dyson, non solo potrete sfruttare la spedizione gratuita ma godrete anche della garanzia assicurata dall’azienda per ben 2 anni, in modo tale da poter chiedere parti di ricambio o sostituzioni senza dover spendere nemmeno un centesimo in più. Vi ricordiamo che, solo per poco, potrete acquistare questo aspirapolvere top di gamma a soli 399,00€.

