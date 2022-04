Se cercate un aspirapolvere senza fili con prestazioni paragonabili a una scopa elettrica con filo e, al tempo stesso, volete risparmiare, allora le vostre attenzioni dovrebbero cadere su Hoover H-Free 500, visto che Amazon sta proponendo questo prodotto con uno sconto netto di 50 euro, permettendovi di acquistarlo a 189,90€ invece di 239,90€.

Il prezzo è ottimo e lo dimostra il fatto che è tra i più bassi del web per quanto concerne questo aspirapolvere, che si farà apprezzare non solo per le sue ottime capacità di pulizia, ma anche per il supporto al Wi-Fi. Siamo di fronte non al classico aspirapolvere in grado di raccogliere lo sporco sul pavimento, ma a un elettrodomestico molto più versatile rispetto alla media e ricco di accessori.

Ciò che contraddistingue Hoover H-Free 500 da tanti altri aspirapolvere senza fili è la possibilità di connettersi alla vostra rete Wi-Fi domestica che, per molte persone, potrebbe essere un ottimo valore aggiunto. Il supporto al WiFi significa che potrete scaricare l’applicazione dedicata su smartphone e tablet e controllare lo stato dell’aspirapolvere direttamente dal vostro dispositivo mobile. A tal riguardo, l’app Hoover vi permetterà di verificare lo stato della batteria e del filtro, cosicché possiate avere tutto sotto controllo non solo quando l’elettrodomestico è in funzione.

Un altro punto di forza di Hoover H-Free 500 è la quantità di accessori presenti in confezione, che vi consentiranno di pulire qualsiasi superficie nella maniera ottimale, inclusi gli interni della vostra auto. Vi basterà rimuovere il tubo frontale per far sì che possiate applicare la spazzola più adatta per le vostre esigenze. La possibilità di regolarlo in altezza, inoltre, vi permetterà di raggiungere i punti più elevati delle mura domestiche, che sono quelli più difficili da pulire con un aspirapolvere tradizionale o con un modello sprovvisto di accessori. L’altezza del tubo potrete regolarla sia verso l’alto che in basso e questo significa che l’elettrodomestico può diventare molto compatto quando non lo si usa, consentendovi di metterlo ad esempio dentro a un armadietto.

Insomma, un aspirapolvere senza fili con una marcia in più sulla concorrenza e forse l’unico ad integrare il supporto WiFi a meno di 200 euro che, come abbiamo visto, porta un valore aggiunto all’elettrodomestico. Suggeriamo dunque di cogliere al volo questa offerta, non solo perché è ottima, ma anche perché potrebbe terminare da un momento all’altro.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!