Aspirapolvere senza fili: le migliori offerte del Prime Day 2020

Come avete avuto modo di vedere, sono già arrivate le nostre prime segnalazioni relative al Prime Day per questo secondo e ultimo giorno di offerte, ma aspettatevi nel corso della giornata numerose proposte perché siamo certi che il colosso dell’e-commerce continuerà a proporre prodotti interessanti fino all’ultimo minuto. In questa occasione, vogliamo portare alla vostra attenzione le offerte dedicate agli aspirapolvere senza filo, anch’esse presenti in questa bellissima iniziativa, alla quale si può accedere solo se si è abbonati ad Amazon Prime.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Prodotti imperdibili, proposti a prezzi irrisori che quasi sicuramente vedremo così bassi per diversi mesi, o almeno non prima del Black Friday. Un esempio è il modello Proscenic P8 Max, che viene venduto ancora per poche ore a soli 104,30€ con uno sconto di quasi 50,00€. Parliamo di un buon aspirapolvere senza filo che dispone di una potenza sufficiente in grado di raccogliere qualsiasi tipo di sporco dal pavimento. Il suo prezzo relativamente basso non deve assolutamente farci ingannare, dal momento che il Proscenic P8 Max vanta di tutti i principali vantaggi di un aspirapolvere moderno, tra cui la possibilità di farlo diventare un dispositivo portatile grazie alla semplice rimozione della spazzola e agli innumerevoli accessori inclusi nella confezione, con i quali potrete pulire ogni angolo della casa.

Inoltre, comodissimo il LED posto nella parte anteriore della spazzola, una caratteristica che non tutti gli aspirapolvere possiedono, che ci aiuta a vedere meglio le zone scure assicurandoci di catturare anche il più piccolo granello di polvere. Ottima anche l’autonomia che, con i suoi 35 minuti di funzionamento continuo, permette di pulire tutta la casa senza la necessità di ricaricare.

Un aspirapolvere che già vantava un ottimo rapporto qualità-prezzo e che grazie al Prime Day diventa un prodotto assolutamente da non farsi sfuggire, soprattutto se stavate pensando di sostituire il vostro vecchio modello con filo. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che questo non è l’unico articolo valevole di attenzione, quindi suggeriamo di visitare, come sempre in questo tipo di occasioni, la pagina dedicata in modo da scoprire tutte le offerte che il buon Amazon ci ha riservato. Allo stesso modo, vi suggeriamo sia di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

Le migliori offerte del Prime Day relative agli aspirapolvere senza filo

Le migliori offerte del Prime Day 2020

Altre offerte del Prime Day 2020

Altre offerte Amazon

Amazon Music – Per soli 0,99€ per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

Per soli per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a Audible – I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 10€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it. Kindle Unlimited – I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per 9,99€ per 3 mesi.

I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per Amazon Fashion – Fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable.

su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable. Amazon Warehouse – I clienti Amazon Prime risparmiano un ulteriore 20% su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora.

I clienti Amazon Prime risparmiano su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora. Prime Now – Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

– Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime Prime Video – Per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99€ o noleggiare a 1,99€.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!