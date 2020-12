Aspirapolvere senza sacco Samsung SC07K41F0VR a 99€ nel Solo per Oggi di MediaWorld!

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte del giorno dei portali come Amazon ed eBay, è ora arrivato il momento di dedicarsi anche a quelle che sono le offerte dei Solo per Oggi di MediaWorld dove, fino alla mezzanotte di oggi, è possibile trovare una vasta selezione di articoli ad ottimi prezzi, tra cui non mancano proposte di smartphone, smart TV, monitor e piccoli e grandi elettrodomestici con sconti che arrivano anche a tagliare il 50% del prezzo originale! Vista la super convenienza dell’offerta, il nostro consiglio è quello di sfruttare subito le promozioni prima che possano esaurirsi i prodotti, anche in previsione degli imminenti regali di Natale da fare.

Fra le molte offerte presenti sul portale, vogliamo segnalarvi quella che riguarda l’aspirapolvere ciclonica senza sacco a traino Samsung SC07K41F0VR, che solo per oggi può esser acquistata scontata a 99,99€ anziché a 179,99€. Dotata di un particolare sistema di anti-intasamento, questa aspirapolvere è in grado di mantenere sempre alto il livello di pulizia, evitando che lo sporco come peli o capelli possano intasare la spazzola o il tubo, inoltre con il suo design ultraleggero, la pratica maniglia ed il suo peso è di appena 4,6 kg totali, la Samsung SC07K41F0VR risulta sempre pratica da spostare e riporre, oltre che molto comoda nell’uso quotidiano.

Le particolari setole della spazzola di Samsung SC07K41F0VR sono morbide e delicate in modo da non rovinare anche i pavimenti come i parquet con il loro passaggio, mentre il cestello che raccoglie lo sporco è facile da svuotare, così che anche la rimozione dei più piccoli residui di sporcizia sia semplice e priva di dispersioni. Il filtro in schiuma di Samsung SC07K41F0VR può esser lavato semplicemente con acqua, tornando subito pronto per tornare al lavoro e funzionare assieme al resto del sistema di filtraggio, per mantenere l’aria pulita. Inoltre, Samsung SC07K41F0VR è anche dotato di un morbido paraurti a forma di S utile per evitare urti accidentali con mobili e pareti, ed impedisce quindi all’aspirapolvere di rimanere bloccato nei bordi.

Le offerte del Solo per Oggi di MediaWorld sono molte e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare quella più adatta alle vostre necessità.

