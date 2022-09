Se siete degli amanti dei videogiochi con ogni probabilità conoscerete la famosissima saga di Assassin’s Creed. Magari non sapete però che nel corso del 2023 arriverà sul mercato un nuovo gioco dell’amatissimo franchise, che prende il nome di Assassin’s Creed Mirage e ci vedrà intenti a tornare alle origini della serie in compagnia di Basim, il protagonista del titolo. A rendere il tutto ancor più interessante è il fatto che è attualmente ancora disponibile al preordine la bellissima Collector’s Edition del gioco sull’Ubisoft Store. Un’occasione da non farsi scappare, per mettere le mani sulla versione esclusiva di quello che si preannuncia essere già ora uno dei giochi più attesi del prossimo anno.

All’interno di questa bellissima Collector’s Edition di Assassin’s Creed Mirage sono inclusi la Deluxe Edition del gioco con tanto di pack basato sull’immortale Prince of Persia, una colonna sonora con le migliori tracce dell’opera, una steelbook esclusiva, una replica della spilla di Basim, una mappa di Baghdad, tutta una serie di contenuti digitali e, ovviamente, la bellissima figure da ben 32 centimetri di Basim appollaiato su una struttura dall’estetica orientale. Un’edizione, insomma, decisamente coi controfiocchi, che potete preordinare fin da ora sull’Ubisoft Store per portarvela a casa prima che sia troppo tardi.

Per rimanere sempre aggiornati su quelle che sono le migliori offerte,vi ricordiamo i nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate sulle migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

