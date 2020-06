Assassin’s Creed Odyssey e tanti altri titoli Ubisoft in sconto fino all’80% su Startselect!

Il noto store Startselect ha deciso di mettere in forte offerta numerosi titoli Ubisoft con sconti fino all’80%, proponendo giochi dal calibro di Assassin’s Creed Odyssey e Far Cry 5 a prezzi decisamente interessanti. I titoli in offerta sono veramente tanti e trovare qualcosa non di vostro interesse sarà quindi veramente arduo. Fate però in fretta: tali offerte avranno infatti termine il prossimo 18 giugno 2020.

Di seguito le offerte a tema Ubisoft più interessanti attualmente in corso su Startselect:

Ad essere ora come ora in sconto fino all’80% su Startselect non sono però solo i titoli dell’elenco qui sopra, ma anche tante altre opere del publisher transalpino come The Crew 2, Starlink Battle for Atlas, Steep e molte altre ancora. Se volete dare un’occhiata a tutti i titoli Ubisoft attualmente in sconto su Startselect fino al prossimo 18 giugno potete farlo seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per dare un’occhiata a tutti i titoli Ubisoft a prezzo scontato «

