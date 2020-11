Assassin’s Creed: tanti titoli della saga in offerta fino al 85% su GamersGate!

Nei giorni scorsi sul mercato è sbarcato Assassin’s Creed Valhalla, un’opera immensa, corposa e dotata di numerose sorprese. Un titolo atteso da tempo dai fan di Assassin’s Creed, che possono finalmente ora immergersi nelle lande del nord in questa nuova avventura dedicata al credo degli assassini. Se vi siete persi qualche particolare capitolo della saga è fortunatamente GamersGate a venire in vostro soccorso, proponendo fino al prossimo 17 novembre, numerosi episodi della serie con sconti fino al 85%. Un’occasione, insomma, decisamente da non perdere, per recuperare qualche grande titolo a un prezzo super.

A essere in forte offerta con sconti fino al 85% sono praticamente tutti i titoli della serie, a partire dai primissimi episodi fino ad arrivare ai più recenti e intriganti Assassin’s Creed Origins e Assassin’s Creed Odyssey. All’appello non mancano neanche gli episodi precedenti, come il londinese Assassin’s Creed Syndicate o il piratesco Asssassin’s Creed IV Black Flag. Qualsiasi sia la vostra lacuna nella saga, le offerte di GamersGate sapranno quindi colmarla, proponendovi l’episodio a voi mancante a un prezzo incredibile.

Se siete interessati ad approfittare di questa offerta e recuperare così un Assassin’s Creed, il nostro consiglio è quello di fare decisamente in fretta. Gli sconti fino al 85% sui titoli della saga su GamersGate dureranno infatti solo fino al prossimo 17 novembre.

» Clicca qui tutti gli Assassin’s Creed in sconto fino al 85% su GamersGate «

