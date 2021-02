Assassin’s Creed Valhalla ad un prezzo imperdibile, ma solo per poco!

Vi segnaliamo che su Ubisoft store è disponibile un’offerta davvero imperdibile e relativa ad Assassin’s Creed Valhalla che, come ricorderete, già qualche giorno fa era disponibile a prezzo scontato in occasione del capodanno cinese. Ebbene, Ubisoft ha deciso di fare anche meglio! Il precedente prezzo per del gioco, infatti, è stato ulteriormente ribassato sicché in questo momento, tramite acquisto su Ubisoft Store, AC Valhalla è disponibile ad un prezzo davvero molto conveniente per tutte le piattaforme.

Si tratta però di un’occasione da cogliere davvero al volo perché, al momento della pubblicazione di questa notizia, mancano circa 2 ore alla fine della promozione, dopo di che il gioco su Ubisoft Store dovrebbe tornare al suo prezzo originale, o comunque ad un prezzo scontato più alto di quello attuale. Il bello, inoltre, è che la promozione non è valida semplicemente per l’edizione standard, ma per tutte le edizioni disponibili sullo store, siano esse fisiche o digitali, ed a prescindere dalla piattaforma selezionata, con sconti che vanno dal 15% al 25% a seconda della propria selezione.

Con la sua ambientazione norrena e la sua tipica fascinazione per la storia, Assassin’s Creed Valhalla è stato uno dei migliori lanci di sempre per la serie, terzo capitolo di quel nuovo corso inaugurato con Origins che ha riscritto e ridisegnato le meccaniche più classiche del gioco per adattarsi ad un contesto open world. Ampiamente esplorabile e con un protagonista inedito e carismatico, Valhalla racconta la storia di Eivor, un guerriero norvegese del IX Secolo impegnato nella conquista dei vari regni dell’Inghilterra e che, nel corso del suo viaggio, finirà per imbattersi nelle trame di Assassini e Antichi.

Benché ancora perfettibile in certe dinamiche, Valhalla è un titolo che fa di combattimenti, esplorazione e scoperta i suoi punti nevralgici, offrendo un sistema di gioco accessibile ma molto ricco, con un sistema di sviluppo del personaggio che riscrive, e per certi versi migliora, quanto già apprezzato nei precedenti Origins e Odyssey. Ricchissimo di attività e con alle spalle già alcuni eventi rilasciati gratuitamente per i giocatori, Valhalla sarà decisamente un protagonista del 2021 di Ubisoft, complice una serie di aggiornamenti e DLC che dovrebbero accompagnare i giocatori per buona parte di quest’anno.

Di seguito, dunque, vi rimandiamo direttamente ai link di acquisto per le varie edizioni del gioco, ricordandovi che avrete circa 2 ore di tempo per completare il vostro acquisto, pena un nuovo aumento dei prezzi del gioco. Prima di lasciarvi, tuttavia, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

