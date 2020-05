Assassin’s Creed Valhalla: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Ad aver particolarmente acceso il settore videoludico negli ultimi tempi è sicuramente Assassin’s Creed Valhalla, con la celeberrima saga di Ubisoft che sbarca finalmente in quest’ultimo capitolo nell’era vichinga, promettendo di portare la serie ad un livello di qualità ancora maggiore. Nonostante sia stato annunciato solamente da qualche settimana, e si sappia ancora poco riguardo le meccaniche di gioco, Assassin’s Creed Valhalla è presto entrato nel cuore di innumerevoli appassionati, assestandosi senza troppi problemi come uno dei titoli più attesi di questo 2020. Sebbene non sia ancora stata rilasciata la data di lancio ufficiale del titolo l’interesse per Assassin’s Creed Valhalla ha quindi già raggiunto livelli altissimi e, proprio per non farvi trovare impreparati, abbiamo raccolto per voi le migliori offerte attualmente disponibili per il preordine del gioco.

Come spesso accade per i titoli più importanti anche Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile sul mercato in un gran numero di differenti edizioni, ognuna delle quali dotata di differenti bonus e contenuti. Prenotando il titolo presso numerosi store, come Amazon o Gamestop, è possibile inoltre ricevere come bonus preordine la missione aggiuntiva La via del Berserker.

Standard e Limited Edition

L’edizione entry level, ossia quella contente il gioco base e poco altro. Si tratta ovviamente del modo più economico per giocare a Assassin’s Creed Valhalla e sebbene non sia dotata di tutti i contenuti aggiuntivi delle altre versioni si tratta comunque di un’edizione in grado di offrire veramente tanto dal punto di vista ludico.

Limited Edition – Drakkar Edition

Nel periodo di lancio Amazon propone in esclusiva una variante della Standard Edition, conosciuta come Limited Edition, contente oltre al gioco base anche una piccola serie di contenuti aggiunti, ossia il pacchetto di insediamento del Berseker, il lupo destriero Hati e un set di rune. Lo stesso vale anche per Gamestop, con il noto store che propone invece sempre in esclusiva la Drakkar Edition, contenente anch’essa dei contenuti aggiuntivi in più rispetto alla versione base, ossia il pacchetto nave lunga del Berserkek, una skin aggiuntiva per il corvo e un set di rune.

Gold Edition

Con la Gold Edition le cose si fanno dannatamente serie e, infatti, tale edizione contiene oltre al gioco base anche il season pass di Assassin’s Creed Valhalla. Si tratta quindi di un’ottima occasione per mettere le mani sopra su tutta una serie di contenuti aggiuntivi decisamente consistenti, che verranno rilasciati nei mesi successivi all’uscita del titolo.

Ultimate Edition

La versione definitiva per tutti coloro che desiderano avere ogni singolo contenuto di Assassin’s Creed Valhalla: l’Ultimate Edition contiene infatti gioco base, Season Pass e l’Ultimate Pack, ossia un pacchetto contenente la dotazione del Berserker, l’insediamento del Berserker, la nave lunga del Berserker e un set di rune. Anche in questo caso si tratta di un’esclusiva Gamestop.

Collector’s Edition

Non poteva ovviamente mancare per Assassin’s Creed Valhalla la Collector’s Edition, contenente ogni singolo contenuto dell’Ultimate Edition e tutta una serie di bonus fisici. In essa possiamo infatti trovare un’ action figure esclusiva raffigurante l’alter ego femminile di Eivor e il suo Drakkar di ben 30 cm di altezza, una steelbook, una piccola statua con Eivor, il corvo e l’Ascia Danese, tre litografie e una selezione della colonna sonora. Il tutto, ovviamente, contenuto all’intero di una confezione dalle fatture decisamente premium.

