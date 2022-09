Se siete alla ricerca di un titolo lungo ed impegnativo con cui tornare “all’opera” dopo le vacanze estive e se, al contempo, non vi siete ancora tuffati nello straordinario, e ad ora ultimo, capitolo della serie Assassin’s Creed, vi segnaliamo che su Amazon è disponibile ad un prezzo davvero competitivo l’ottima “Ragnarok Edition” di Assassin’s Creed Valhalla, che vi terrà incollati allo schermo per ore e ore di gioco, grazie ad una storia lunga ed una mappa ricchissima di attività.

Il prezzo, del resto, è davvero ottimo, perché sia la versione PS4 che quella PS5 del gioco sono vendute a soli 32,99€, contro i 71,16€ del prezzo originale richiesto ed include, oltre al gioco base, anche la recentissima espansione “L’alba del Ragnarok”, con un intero nuovo mondo da esplorare, ed almeno 40 ore buone di gameplay aggiuntivo!

Un affare, non solo perché parliamo di un titolo che, di per sé, si è proposto come uno dei migliori dell’immenso universo di Assassin’s Creed, ma anche per l’espansione qui venduta in aggiunta, che ci farà vivere una nuova avventura non nei panni di Eivor (protagonista di questo capitolo), ma addirittura del dio norreno Odino, in una lunga avventura alla ricerca di suo figlio Baldr che, come da titolo, pare solo il primo di una lunga serie di eventi che porteranno poi al Ragnarok, ovvero al crepuscolo degli dei.

Non solo, perché Valhalla è anche un Assassin’s Creed in costante aggiornamento, che a due anni dalla sua uscita si è pian piano trasformato in un mondo vivo e pulsante, con un mucchio di eventi periodici e tantissime aggiunte del tutto gratuite, non ultima la recente modalità roguelite, che ci ha condotto in giro per le terre infernali di Hel, l’oltretomba asgardiano.

Insomma, per poco meno di 33 euro, vi porterete a casa un gioco immenso e ricco di opportunità, perfetto da giocare nell’attesa del prossimo capitolo della serie che, come da piani di Ubisoft, dovrebbe essere annunciato proprio questo mese nel corso di un apposito evento digitale!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’acquisto di questo prodotto, invitandovi ad approfittare dell’ottimo prezzo proposto, prima che esso torni alle origini o, peggio, che il prodotto vada esaurito!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!