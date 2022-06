Con i recenti annunci relativi alla serie di aggiornamenti, gratuiti e no, in cui sarà ben presto coinvolto Assassin’s Creed Valhalla, la voglia di unirsi alla Confraternita è più alta che mai e, per questo, potrebbe essere per voi un buon momento per recuperare anche quella che è l’ultima espansione per questo ottimo titolo Ubisoft a tema vichingo.

Stiamo parlando, ovviamente, de “L’alba del Ragnarok“, ricchissimo DLC di AC Valhalla, che espande ulteriormente il già ricchissimo campionario di contenuti del gioco, e che oggi è in offerta su Amazon nella sua versione boxata che, oltre al codice per riscattare il DLC in edizione PS4, contiene anche un grazioso set di 4 litografie da collezione!

Perché acquistarlo oggi? Perché il prezzo è davvero ottimo: parliamo infatti di soli 27,98€ contro gli originali 40,65€ richiesti da Ubisoft, senza contare che si parla comunque di un piccolo box che farà gola a chiunque ami collezionare i titoli della saga di Assassin’s Creed.

Nata come la più grande espansione fino ad ora rilasciata per Valhalla (e probabilmente per l’intera saga di Assassin’s Creed), L’alba del Ragnarok vi terrà impegnati per almeno una trentina di ore, grazie ad una avventura inedita che vedrà il giocatore protagonista non nei panni di Eivor, quanto in quelli di Odino, partecipe di una lunga avventura alla ricerca di suo figlio Baldr che, come da titolo, pare solo il primo di una lunga serie di eventi che porteranno poi al Ragnarok, ovvero al crepuscolo degli dei norreni.

Ricchissimo di attività secondarie, e foriero di tante nuove possibilità per il giocatore, sia in termini ludici quanto di armi e abilità ottenibili, L’Alba del Ragnarok è un contenuto fondamentale per Assassin’s Creed Valhalla, giacché pare sarà solo la prima parte di un contenuto ben più ampio che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, chiudendo definitivamente tanto la Saga di Eivor quanto quella di Odino!

Detto questo, vi suggeriamo di non indugiare oltre, e di completare immediatamente il vostro acquisto, cosa possibile consultando subito la pagina del prodotto, così che possiate approfittare di questo sconto prima che l’offerta o la disponibilità giungano al termine.

