Asus Aspire 5 e tantissimi altri prodotti in offerta da Euronics!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte giornaliere, la nostra rassegna continua con Euronics da cui segnaliamo l’inizio di una nuova promozione dedicata a piccoli e grandi elettrodomestici, con sconti che possono raggiungere il 30% su molteplici articoli. L’iniziativa prende il nome di Tech Days ed è valida fino al 14 luglio, quindi vi consigliamo caldamente di affrettarvi per non perdere questa incredibile opportunità!

Tra le varie proposte incluse in questi Tech Days vi consigliamo di dare un’occhiata all’ottimo notebook Acer Aspire 5 A515 che potrà essere vostro a 799€ invece di 999€ a seguito di uno sconto del 20% che vi permetterà di risparmiare ben 200€. A questo prezzo potrete portarvi a casa un computer portatile leggero e compatto, con un design straordinariamente sottile e che vi garantirà la mobilità di cui avete bisogno.

La solida scocca in metallo e la tastiera compatta vi offriranno in tal senso una comodità senza precedenti e il tutto in appena 1 kg! Acer Aspire 5 A515 è equipaggiato di un potente processore Intel Core i7 di undicesima generazione, accompagnato da 16GB di Ram e da 512 GB di spazio di archiviazione SSD. Tutto quello che vi serve per lavorare in mobilità senza grossi problemi!

Dotato di un display da 15,6” full HD e di tecnologia IPS, questo notebook gode di una scheda grafica Nvidia e della tecnologia Acer Color Intelligence, che vi consentirà di regolare in modo dinamico sia la gamma che la saturazione in tempo reale, ottimizzando il colore e la luminosità dello schermo, senza ritagli o sovrasaturazione. Parliamo di un portatile ideale per un uso quotidiano e tranquillo, soprattutto grazie alla sua batteria da 48Wh che garantisce un’autonomia superiore alle 17 ore! Potrete pianificare le vostre attività, creare presentazioni, guardare i film e le vostre serie tv preferite senza interruzioni, godendo di un’esperienza audio nitidissima e realistica grazie alla sua tecnologia TrueHarmony!

Insomma, come avrete capito le occasioni di quest’incredibile iniziativa lanciata da Euronics sono davvero tantissime, e il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina dedicata alle offerte, per scoprirle tutte e trovare il prodotto che più soddisfa le vostre esigenze! Per rimanere sempre aggiornati ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre aggiornato sulle nostre offerte!