Il nuovo anno scolastico è ormai dietro l’angolo e rimane davvero poco tempo per acquistare un notebook capace di aiutarvi nello studio a buon prezzo. A rilasciare una promozione a tema Back to School ci ha pensato lo store ufficiale Asus, con proposte interessanti e valide fino al 26 settembre.

Monitor, PC convertibili e notebook, sono questi i dispositivi che troverete in forte sconto, con un’ampia scelta di quest’ultimi, tutti chiaramente a marchio Asus. Le proposte coinvolgono soluzioni di ogni fascia di prezzo, quindi troverete senz’altro il dispositivo più adatto a voi. Essendo una promo basata sul ritorno a scuola, è lecito attendersi che molti valuteranno notebook compatti, leggeri e con un’ottima autonomia, ed ecco perché suggeriamo di considerare l’Asus M515. Oltre ad essere perfetto per la scuola, su questo modello risparmierete 170€, pagandolo soltanto 399,00€ invece di 569,00€.

Dotato di un design classico dai bordi sottili, che permettono al notebook di avere un rapporto schermo/corpo superiore all’80%, è nei piccoli particolari dove l’Asus M515 si farà apprezzare, come quelli che hanno consentito a questo portatile di pesare soltanto 1,5 kg. Per ottenere questo risultato sono stati ridotti al minimo non solo i bordi dello schermo, lasciando comunque lo spazio per ospitare la webcam, ma anche tutti quelli adiacenti alla tastiera, permettendo all’Asus M515 di essere tra i notebook da 15 pollici più compatti del settore.

L’utilizzo all’aperto sarà semplificato dallo schermo antiriflesso che, abbinato a una buona luminosità del pannello, farà sì che possiate visualizzare e leggere pagine web o documenti senza affaticamenti alla vista. Da citare anche il doppio spazio di archiviazione, composto da un classico HDD, in cui memorizzare i vari documenti scolastici, e da un più prestante SSD, dove installare i software che userete di più.

Se avete bisogno di collegare dispositivi esterni, recuperando dati o salvare quest’ultimi su archiviazione esterne, potrete farlo tramite la USB Type-C 3.2 o con una delle porte USB di terza generazione, per non citare poi il lettore di schede microSD, utilissimo per trasferire i dati dai principali dispositivi mobile. Insomma, un notebook con le tipiche caratteristiche adatte per uno studente e che, a questo prezzo, risulta più conveniente di molte altre proposte disponibili sul mercato.

