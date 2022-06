L’estate è ufficialmente arrivata e se avete bisogno di un dispositivo portatile con cui rimanere connessi in vacanza, sarete felici di sapere che Amazon sconterà per tutto l’arco di questa settimana (dal 20 al 26 giugno) una serie di Chromebook a marchio Asus, proponendoli con sconti fino al 37%.

Si tratta di un’ottima occasione per chi necessita di notebook in grado di eseguire le tipiche operazioni da ufficio senza rallentamenti, consentendo a chi vuole risparmiare di non dover attendere il prossimo Prime Day. Una delle offerte, nonché la più vantaggiosa, è dedicata all’Asus Chromebook C424MA, che passa da 379,00€ a soli 239,00€.

Veloce, compatto e leggero, queste sono le caratteristiche di Asus Chromebook C424MA, che si contraddistingue dalla massa per il suo prezzo molto vantaggioso, oltre che per il fatto di offrire buone prestazioni pur rinunciando a un hardware potente, abbattendo così i costi di produzione. Sotto alla scocca in metallo è presente infatti un Intel Celeron N4120, affiancato da 4GB di RAM e da un eMMC da 64GB, componenti che faticherebbero a dare il massimo sui competitor dotati di Windows, ma che su questo notebook riescono a esprimersi al meglio grazie al sistema operativo di Google.

Chrome OS ha il vantaggio di rimanere sempre veloce e reattivo, anche dopo numerosi aggiornamenti da parte di Google, che saranno garantiti per molti anni e verranno installati automaticamente senza che voi ve ne accorgiate, potendo continuare il lavoro senza interruzioni. Lo stesso vale per il software antivirus integrato che, essendo progettato direttamente da Google e ottimizzato per funzionare in maniera ottimale su questo genere di dispositivi, non ha bisogno di essere sostituito da soluzioni d terze parti, il che non andrà ad appesantire l’hardware più del dovuto.

Asus Chromebook C424MA garantirà poi un’ottima autonomia, superiore rispetto a quella assicurata dalle soluzioni Windows che, mediamente, si ferma alle 8 ore di utilizzo. Questa proposta di Asus, invece, può resistere fino a 12 ore di uso continuo, consentendovi di non portarvi dietro alcun caricabatterie. Insomma, un notebook versatile, funzionale e dall’interfaccia semplice e intuitiva, adatto sia per lavoro che per il tempo libero. A questo proposito, segnaliamo la possibilità di scaricare tantissime app dal Google Play Store, incluse quelle che siete soliti usare sullo smartphone, potendo così apprezzarle meglio su uno schermo più grande.

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questa settimana su Amazon, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Amazon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!