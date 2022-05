Se siete alla ricerca di un ottimo computer portatile da utilizzare per lavoro, in grado di seguirvi facilmente tra ufficio, trasferte e smart working, allora l’offerta che vi propone oggi Amazon sull’ExpertBook B1 di Asus è proprio quello che fa al caso vostro, perché potrete acquistarlo con un risparmio di 140€ sul suo prezzo di listino!

Parliamo di un notebook sottile, leggero ed estremamente resistente, in grado di integrarsi con ogni postazione di lavoro, che potrà essere vostro a soli 749,00€, ovvero con uno sconto del 16% rispetto al suo prezzo originale di 889,00€

L’ExpertBook B1 di Asus è progettato per offrire un equilibrio ideale tra prestazioni e comodità d’uso, ed è equipaggiato con un processore Intel Core i5-1135G7 di undicesima generazione e una scheda grafica Intel Iris Xe per operare al meglio su ogni applicativo, appoggiandosi agli 8Gb di RAM DDR4 e la memoria di archiviazione SSD da 256Gb per assicurare la massima velocità nella gestione dei propri contenuti, sfruttando così al meglio tutte le potenzialità offerte dal sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato.

Grande attenzione è stata rivolta alla resistenza di questo notebook da 15,6″ con schermo Full HD, che racchiude in meno di 2cm di spessore e un peso di soli 1,73 Kg una struttura in lega di alluminio rinforzato in grado di supportare eventuali pressioni direttamente sulla scocca e pannello, come può capitare in viaggio, e gli urti accidentali, offrendo una solidità complessiva di livello militare certificata. La sua cerniera ErgoFit permette inoltre di aprire il portatile fino a 180°, per mostrare facilmente le immagini dello schermo ai propri colleghi, e fornisce un comodo rialzo per garantire il massimo della comodità nella scrittura.

ExpertBook B1 è perfetto per il mondo del lavoro moderno, essendo dotato di connessioni Thunderbolt 4, USB 3.2 e il supporto a Wi-Fi 6 che consentono di condividere i dati in modo veloce e sicuro. Dispone inoltre di fotocamera e microfono perfetti per le videoconferenze, grazie alla tecnologia ASUS AI noise-canceling che permette di comunicare con voci pulite e prive di rumore di fondo, ottimizzando l’audio a seconda della presenza di uno o più presentatori davanti allo schermo.

In conclusione questo notebook è una soluzione ideale per tutti coloro che vivono una vita lavorativa sempre in movimento e cercano un prodotto funzionale nelle sue prestazioni e al tempo stesso caratterizzato da una resistenza che lo renda sempre affidabile, a maggior ragione se grazie a questa promozione è possibile acquistarlo a un prezzo davvero conveniente.

