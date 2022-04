Se siete alla ricerca di un computer portatile da gaming, che offra buone prestazioni in ogni situazione e a un prezzo conveniente, allora non dovreste lasciarvi sfuggire l’offerta che Amazon propone sull’ottimo ASUS ROG Strix G15, disponibile con un risparmio di oltre 340€ sul suo prezzo originale!

Parliamo di un notebook da 15,6″ estremamente versatile, equipaggiato con un processore Ryzen 7 4800H e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX serie 30, a cui si aggiunge un capiente hard disk da 1Tb. Con questa promozione potrete acquistarlo a soli 1.155,47€, uno dei migliori prezzi attualmente disponibili sul mercato, con uno sconto del 23% rispetto al suo tradizionale listino di 1.499,00€.

ASUS ROG Strix G15 è un notebook gaming che offre ottime prestazioni in ogni situazione, anche in ambito lavorativo, grazie a un’architettura moderna che supporta Windows 11, preinstallato nella sua versione Home. Le performance sono garantite dal processore Ryzen 7 4800H equipaggiato con 8 core in grado di raggiungere frequenze fino a 4.20Ghz, capace di gestire fino a 16 thread per consentire l’uso di più programmi in contemporanea, potendo sfruttare anche i 16Gb di RAM utilissimi in ambito di montaggio video e streaming.

I giocatori potranno godersi la scheda NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, che dispone di una memoria dedicata di 4Gb di RAM GDDR6, per visualizzare i propri giochi al meglio sullo schermo Full HD ultra responsive, la cui frequenza di aggiornamento arriva fino a 300Hz. Questo pannello dai bordi ultra sottili permette di godere di immagini perfette, fluide e veloci in ogni situazione, ed è perfetto per i giocatori più accaniti.

ASUS ROG Strix G15 è inoltre pensato per mantenere performance elevate anche con un prolungato uso sotto sforzo, grazie al suo sistema di raffreddamento perfezionato che riduce sensibilmente le temperature della CPU fino al 35% e GPU fino al 21%, permettendo ai più esperti di sfruttare l’overclock. Utilizzato in portabilità, la sua batteria da 90Wh consente fino a 12 ore di utilizzo nella riproduzione dei video, e può essere ricaricata velocemente per arrivare al 50% di autonomia in soli 30 minuti.

In conclusione, ASUS ROG Strix G15 è un prodotto molto valido, in grado di offrire buone prestazioni sia in ambito gaming che nel lavoro o intrattenimento, consentendo di dedicarsi anche a streaming e montaggio video in tutta tranquillità. Con la promozione di oggi può essere vostro a uno dei migliori prezzi sul mercato, rendendolo un’ottima scelta per chi è alla ricerca di un buon compromesso tra qualità, performance e prezzo.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!