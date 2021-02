Asus, tutte le offerte della Stay Connected Week

Dopo aver inaugurato febbraio con un numero sostanzioso di offerte, è arrivato il momento di segnalarvi una nuova promozione interessante che potete trovare su Amazon. Infatti, il colosso dell’e-commerce ha riservato grandi offerte dedicate ad una serie di prodotti Asus con lo scopo di farvi rimanere sempre connessi, a prescindere se vi occorrano articoli da gaming o per lavoro. Parliamo quindi principalmente di router e accessori vari, ma non mancano all’appello mouse e monitor portatili.

Portare, dunque, internet in tutti gli angoli della casa potrebbe non essere mai stato così conveniente, con offerte come il sistema Mesh Asus Zenwifi XT8 AX6600 che riuscirà senz’altro nella fatidica impresa risolvendo finalmente una problematica che affligge molte abitazioni e uffici. Proposto a 424,99€ invece di 497,31€, si tratta senza dubbio di una soluzione costosa ma in grado di eliminare tutte le zone morte della vostra casa, permettendovi di collegarvi in quei punti dove finora la linea non riusciva ad arrivare a velocità ottimali.

Per ottenere ciò, la proposta di Amazon non si limita ad un singolo dispositivo, bensì a 2, con il secondo che potrete posizionare nel punto in cui internet inizia a mostrare segni di cedimento, sebbene già con un singolo prodotto riuscirete quasi sicuramente a collegarvi alla massima velocità anche nelle stanze più lontane. Come detto, il sistema Mesh Asus Zenwifi XT8 AX6600 sfodera tutto il suo potenziale nelle grandi case, con una copertura che supera persino i 400 metri quadrati.

Dotato delle più recenti tecnologie come la Next-Gen Wi-Fi 6, questo sistema Mesh oltre a garantire la massima espansione del segnale, consentirà una trasmissione dati più efficiente, stabile e veloce anche quando vi collegherete con numerosi dispositivi contemporaneamente, ideale quindi per l’intera famiglia. Avanzato ma facile da configurare, dal momento che occorrono solo 3 passaggi per poter essere connessi, mentre con l’applicazione dedicata potrete gestire tutti i parametri del dispositivo, tra i quali spicca il Parental Control, che vi darà la certezza di navigare sempre in sicurezza. Inoltre, fattore forse ancor più importante, l’Asus Zenwifi XT8 AX6600 è compatibile con tutti gli standard WiFi, ciò lo rende utilizzabile da un pubblico molto ampio.

