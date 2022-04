Se siete alla ricerca di un computer portatile adatto al lavoro d’ufficio, ma che sia anche particolarmente comodo da portare con voi in trasferta o in vacanza, è importante affidarsi a un prodotto che unisca praticità d’uso e flessibilità, senza dimenticare le prestazioni. In quest’ottica l’ASUS ZenBook UX325EA è davvero ottimo, in particolare grazie all’offerta Mediaworld di oggi, che lo propone con uno sconto di 150€!

Parliamo di un portatile da 13″ estremamente sottile e leggerissimo, dotato di una batteria dalla grande autonomia e una memoria di archiviazione di 512 Gb, in grado di adattarsi a ogni ambiente di lavoro grazie alle sue tecnologie compatibili con Windows 11. Tutto questo è disponibile per voi a soli 1.199,00€, anziché al consueto prezzo di listino di 1.349,00€, per via di una promozione a tempo limitato valida solo per oggi!

ASUS ZenBook UX325EA è un computer che fa della compattezza e della portabilità il suo punto forte, e presenta un design interamente in metallo che racchiude grandi prestazioni in soli 13,9 mm di spessore, con un peso complessivo di soli 1,07 kg. Si tratta del portatile da 13″ più sottile al mondo, progettato per seguirvi in ogni situazione grazie alla connettività totale offerta dalle connessioni HDMI, Thunderbolt e USB 3.2. Nonostante le dimensioni contenute, non manca nulla a livello di prestazioni, garantite dal processore intel I5-1135G7 da 2,4 Ghz e dalla scheda video integrata INTEL Iris X Graphics, progettati per lavorare in sinergia e sfruttare al meglio gli 8 Gb di RAM LPDDR4.

Le dimensioni ridotte però non vanno a compromettere quella che è la resa complessiva del prodotto, dotato di uno schermo antiriflesso IPS con risoluzione Full HD, il cui design NanoEdge va a ridurre il più possibile i bordi della scocca per offrire un rapporto schermo/corpo del 90%. La brillantezza delle immagini è garantita da una luminosità che arriva fino a 450 nits, sfruttando una tecnologia di risparmio energetico che permette al display di utilizzare 1 solo watt di potenza. Questa efficienza nella gestione dei consumi si riflette anche sulla batteria, che consente l’utilizzo di ASUS ZenBook UX325EA fino a 22 ore dalla carica completa, con la possibilità di estenderne l’autonomia complessiva per mezzo a una ricarica rapida in grado di riportarla al 60% in 40 minuti.

Nel complesso questo ASUS ZenBook UX325EA è davvero gioiellino, grazie al suo design studiato per la vita in mobilità e la sua capacità di essere sempre pronto e connesso in ogni situazione. Se consideriamo poi che si tratta di un’offerta a tempo limitato, disponibile solo per la giornata di oggi, la proposta diventa ancora più interessante!

