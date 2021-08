Asus ZenFone 8 ad un prezzo super su Unieuro!

Mentre su Amazon e Mediaworld impazzano le offerte giornaliere, in questo articolo vi segnaliamo quelle che sono le principali occasioni di Unieuro. Il portale, come da tradizione, offre ai suoi clienti l’opportunità di acquistare tanta tecnologia come smartphone, notebook, telecamere di sicurezza ed elettrodomestici, il tutto con sconti che possono toccare quota 50%.

La lista degli articoli compatibili con l’iniziativa di Unieuro sono molteplici e appartengono a diverse categorie merceologiche del portale ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo a quella relativa all’Asus ZenFone 8. Generalmente venduto a 749,00€, ma ora è disponibile a “soli” 629,00€, grazie ad uno sconto del 16% sul prezzo consigliato. Si tratta di un dispositivo compatto, leggero ed estremamente potente che sarà in grado di soddisfare tutti gli utenti, dai chi desidera prendere un prodotto capace di compiere operazioni comuni agli utenti più esperti.

Stiamo parlando d’altronde di uno smartphone che rappresenta un concentrato di tecnologia. Innanzitutto, vanta il processore Qualcomm Snapdragon 888, abbinato a 8 GB di memoria RAM e ben 256 GB di memoria interna (non espandibile con slot per MicroSD). Inoltre, può contare su un ampio display AMOLED da 5,92 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel ad una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz ed un tempo di risposta di 1 ms.

L’Asus ZenFone 8 promette prestazioni da urlo anche in ambito fotografico. Sul lato posteriore troviamo infatti un modulo composto da due sensori, rispettivamente da 64 MP e 12 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, autofocus, zoom ottimo e HDR. Mentre, sul lato frontale, possiede una fotocamera da 12 MP f2,5, ideale per scattare selfie con i propri amici.

Insomma, una soluzione che garantisce performance di assoluto livello combinate ad una portabilità estrema. Chiaramente, però, questa offerta non è l’unica attualmente in corso nell’iniziativa di Unieuro, per questo motivo il nostro consiglio è quello di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate visionare tutte le proposte e scegliere quella che meglio si addice alle vostre esigenze.

