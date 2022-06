Se cercate una soluzione moderna e semplice per rimanere in contatto con clienti, aziende e colleghi tramite chiamate e videochiamate, che non sia il classico centralino, la risposta alle vostre esigenze è Cloudya, ossia quello che riteniamo essere il centralino del futuro. Coloro che attiveranno il servizio entro il 30 giugno pagheranno solo 1€ per ogni utente invece di 19€!

Oltre alla possibilità di attivare questo servizio a un prezzo misero, l’azienda offre per i primi 3 mesi anche l’opzione Meet & Share senza costi aggiuntivi. Questa permetterà di organizzare videochiamate e videoconferenze senza limiti di tempo. I vantaggi di attivare Cloudya non si limitano solo al risparmio in termini di denaro, dal momento che NFON, l’azienda che sviluppa Cloudya, ha fatto sì che il suo software basato sul cloud possa davvero sostituire il classico centralino, facilitando di molto il modo in cui le aziende comunicano con i loro dipendenti.

La piattaforma, come anticipato, è basata sul cloud, il che la rende molto flessibile. Potrete dunque rimanere in contatto con i vostri clienti e colleghi anche se non vi trovate in ufficio, a seguito, di una semplice e rapida installazione dell’app, disponibile per smartphone, tablet e PC. Oltre a gestire le chiamate, il software Cloudya è studiato per essere interattivo, con numerose funzioni che vi permetteranno di interagire con gli altri in modo intelligente, condividendo lo schermo o segnalando tramite l’apposita funzione quando si vuole porre una domanda.

Chiamate e videochiamate si potranno fare senza l’ausilio di altri programmi, anche perché il software vanta un’ottima gestione dei clienti e dei contatti. Il tutto è studiato per ridurre i tempi morti tra i collaboratori, aumentando non di poco la produttività del lavoro. Insomma, Cloudya farà in modo che voi siate presenti in ufficio anche se in realtà vi trovate da tutt’altra parte, il che rende questo servizio molto interessante per le esigenze attuali. Segnaliamo infine che non ci saranno vincoli contrattuali, con la possibilità di modulare i servizi mensilmente in modo da avere una spesa su misura.

Se siete interessati ad approfondire l’offerta e ottenere maggiori informazioni sul servizio, suggeriamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata, così da essere certi di ricevere tutti i chiarimenti di cui avete bisogno.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!