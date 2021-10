Attiva gratis la telefonia in cloud di NFON, zero costi di attivazione e configurazione

Se siete una piccola impresa vi sarete spesso imbattuti nel problema di come gestire la comunicazione interna in maniera efficace. Il classico centralino telefonico non risponde più alle esigenze moderne di comunicazione presentando barriere spesso insuperabili. Per rendere tutto più flessibile nascono realtà come NFON, il cui obiettivo primario è quello di rendere le aziende raggiungibili ovunque grazie all’implementazione di un centralino telefonico cloud.

Spinti dal desiderio di far evolvere questo metodo di comunicazione NFON ha deciso, fino al 31 dicembre 2021, di offrire gratuitamente sia l’attivazione, sia la configurazione del loro servizio Cloudya a tutte le aziende comprese tra 5 e 20 utenti telefonici che ne faranno richiesta tramite questa pagina.

Cos’è Cloudya?

Come detto, Cloudya di NFON, è un servizio di centralino cloud espressamente creato per essere un servizio semplice, scalabile e personalizzabile che renderà la tua azienda raggiungibile sempre. Tra i punti di forza di questo sistema abbiamo:

Lavorare ovunque , come in ufficio.

, come in ufficio. Integrazione con CRM e Microsoft Teams .

. Disponibilità su smartphone, tablet, PC o telefono da scrivania : le migliori funzioni telefoniche professionali sempre con te.

: le migliori funzioni telefoniche professionali sempre con te. Nessun costo nascosto , né contratti a lungo termine.

, né contratti a lungo termine. Risparmio e zero costi di manutenzione: un Cloud PBX a prova di futuro.

Quali sono i vantaggi di Cloudya?

» Flessibile e integrabile

Trasferimento delle chiamate da PC a smartphone con un click. Possibilità di integrazione con “Microsoft Teams“, per un servizio perfetto di Unified Communications.

» Costi trasparenti

Paga solo per ciò di cui hai davvero bisogno, e aumenta o diminuisci il numero di utenti mensilmente in base alle tue esigenze.

» Semplice

Un semplice login per tenersi in contatto, ovunque ci si trovi, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Interamente personalizzabile e pronto all’uso, con installazione plug & play.

» Affidabile e sicuro

A prova di guasto, grazie alla doppia infrastruttura indipendente nei data center in Europa. Disponibilità di servizio garantita al 99,9%.

» Zero costi di manutenzione

Sempre aggiornato, con upgrade gratuiti. Con Cloudya non sarà mai necessario chiamare il tuo tecnico.

» Dati al sicuro

Sicurezza dei dati: rispetto dei più rigorosi standard di sicurezza europei e certificazioni in materia di protezione dei dati.

Approfitta della promo entro il 31 dicembre!