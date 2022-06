Se siete stufi di leggere la bolletta di luce e gas e scoprire ogni volta di dover pagare un prezzo diverso, potreste valutare di passare a NeN, un fornitore di luce e gas che promette di farvi pagare sempre la stessa cifra. Se siete interessati, vi tornerà utile il codice sconto “Sconto!NeN“, che vi permetterà di risparmiare 2,50€ al mese per il primo anno di utilizzo, a patto che passiate a questo fornitore entro il 15 dicembre 2022.

Avrete dunque tutto il tempo per informarvi prima di prendere una decisione, anche se la trasparenza di NeN dovrebbe già rassicurarvi del fatto che si tratta di un fornitore che tiene veramente ai suoi clienti, offrendogli anzitutto la possibilità di conoscere la spesa totale con un anno di anticipo, il che non è poco, soprattutto se consideriamo gli aumenti degli ultimi mesi.

Può passare a NeN chiunque abbia attiva una fornitura di luce o gas di tipo domestico e una casa situata in Italia. Non sono accettate, almeno per il momento, nuove attivazioni qualora il contatore sia stato staccato in un secondo momento o non ancora allacciato, così come non potrà usufruire dei vantaggi NeN chi necessita di dare elettricità al proprio garage. A tal proposito, l’azienda punta a estendere la propria offerta nel minor tempo possibile, quindi se siete tra gli esclusi suggeriamo di rimanere informati a riguardo.

NeN calcolerà il prezzo mensile della vostra bolletta tenendo conto del vostro attuale consumo annuale, incluse tasse e spese fisse, per poi proporvi un prezzo che rimarrà stabile per tutto l’anno. Vale la pena sottolineare che il fornitore valuterà anche la tipologia d’uso, la città e lo stato di residenza al momento della verifica, necessario per avere la certezza che il prezzo proposto sia realmente competitivo e adatto a voi e, soprattutto, senza sorprese. Oltre che trasparente, NeN è un fornitore con un occhio di riguardo alla modernità, motivo per cui vi permetterà di gestire ogni aspetto della fornitura tramite l’app dedicata, a partire dal monitoraggio dei consumi fino allo sbloccare sconti speciali.