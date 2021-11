Auricolari Lenovo true wireless a meno di 14€?! Possibile?

Se state cercando degli auricolari Bluetooth ma volete contenere le spese, l’offerta che ci propone quest’oggi Aliexpress potrebbe fare al caso vostro! Sul portale, infatti, sono disponibili a prezzo scontato gli ottimi auricolari Lenovo LP40, completamente sprovvisti di cavi e dotati della tecnologia Bluetooth, che assicura il collegamento con tantissimi dispositivi, dagli smartphone ai televisori.

Il prezzo? Praticamente regalati, poiché sullo store di Aliexpress sono proposti a soli 13,89€, contro i 44,82€ richiesti in origine, con un risparmio di oltre 20,00€, che vi consentirà di portare a casa questi auricolari ad un prezzo davvero irrisorio.

Per quanto riguarda gli auricolari in sé, come anche accennato in apertura, parliamo di un dispositivo completamente wireless, quindi sprovvisto di qualsiasi cavo. L’unico elemento a cui dovrete prestare attenzione è la batteria, che è comodamente ricaricabile, dal momento che non dovrete fare altro che riporre le cuffiette nella loro custodia e infine collegarle alla presa di corrente.

Gli auricolari Lenovo LP40 sono inoltre molto pratici da utilizzare, merito anzitutto delle loro dimensioni contenute, che ne facilitano l’utilizzo in diverse situazioni. Per esempio, considerato l’irrisorio peso, portarli in giro non sarà un problema, e potrete utilizzarli comodamente durante un allenamento, in macchina, davanti alla vostra TV e persino in acqua, considerando che parliamo di auricolari certificati IPX.

Ovviamente, trattandosi di auricolari, non possiamo esimerci dal raccontarvi anche la qualità audio, che in questo caso non si risparmia e soddisfa con ottimi bassi e una qualità del microfono pressoché perfetta. Queste qualità rendono gli auricolari Lenovo LP40 i compagni ideali per svolgere funzioni basilari come rispondere al telefono o inviare dei messaggi vocali, ma anche per attività completamente differenti come la visione di film e serie TV, per esempio. Conclude in bellezza un design asciutto, davvero pulito e poco ingombrante, disponibile anche in diverse colorazioni.

Insomma, gli auricolari LP40 di Lenovo, che ricordiamo potranno essere vostri a soli 13,89€ anziché 44,82€, non mancheranno assolutamente di regalarvi delle soddisfazioni, a partire dalla loro ergonomia arrivando ad una resa sonora di grande impatto. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Oltre a ciò, vi consigliamo di seguirci costantemente per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al Black Friday 2021 e di sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime. Buono shopping!

