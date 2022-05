Siete alla ricerca di nuovi auricolari dalle prestazioni elevate ma che siano di grande comodità? Tra i tanti modelli in circolazione abbiamo l’offerta che fa per voi: gli Auricolari Sony WF-1000XM3!

Dal design originale, questi auricolari sono un prodotto di ottima qualità: utili non solo a chi desidera un suono pulito e definito, sono eccellenti se si cerca un dispositivo in grado di eliminare i fastidiosi suoni ambientali esterni. L’offerta che vi segnaliamo li propone in vendita al costo di 99,00€ , anziché a 139,85€ prezzo di listino, ottenendo così uno sconto del 29%!

Grazie alla tecnologia di eliminazione digitale del rumore non sarete più disturbati dal rumore di fondo esterno: i doppi microfoni sulla superficie degli auricolari catturano istantaneamente il rumore di fondo, riducendolo, lasciandovi ascoltare ciò che avete in riproduzione senza alcuna interferenza. La tecnologia di eliminazione del rumore è ulteriormente migliorata dal processore Noise Cancelling QN1e HD, che cattura l’audio di fondo riuscendo a eliminare molto più rumore su tutte le frequenze.

I pregi di questi auricolari non si esauriscono qui. La loro praticità è un grande punto di forza, permettendovi di controllare tutte le funzioni con dei rapidi click. Avrete tutti i comandi a portata di mano, grazie alla presenza di un touchpad circolare su ogni auricolare: con dei semplici tocchi potrete saltare i brani, regolare il volume ed eventualmente modificare anche le impostazioni di Ambient Sound, utile quando dovete parlare con qualcuno senza però essere costretti a togliere gli auricolari.

Gli Auricolari Sony WF-1000XM3 sono quindi il prodotto adatto per l’ascolto della della musica, per effettuare chiamate e anche per parlare con qualcuno senza doverli rimuovere dall’orecchio. Non ci resta che rimandarvi alla pagina d’acquisto del prodotto, prima che il prezzo torni quello d’origine!

