State pensando di acquistare degli auricolari true wireless top di gamma ma, giustamente, non volete spendere un occhio della testa? In questo caso, non dovreste assolutamente farvi scappare la super promozione disponibile sul modello Sony WF-1000XM4 , disponibile su Amazon a un prezzo ancora più basso del Prime Day! Per il momento, infatti, potrete portare a casa questi auricolari al costo di soli 171,00€ invece i 280,00€.

Cosa vi garantiscono? Un’ottima eliminazione del rumore, leader di settore, Hi-Res audio, e soli 7,3 g per auricolare. Il che significa che li sentirete minimamente, nel corso della giornata. Proprio per questo motivo, trattandosi di un prodotto così utile sia per fare meeting e call di lavoro, sia per ascoltare dell’ottima musica, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è in sconto!

Entriamo nel dettaglio di questi auricolari, a partire proprio dal design elegante, leggero e super compatto, dunque l’ideale da portare sempre con sé in viaggio o a lavoro. Il case, infatti, è del 40% più piccolo rispetto alle versioni precedenti dei prodotto Sony e, in più, ha cambiato completamente la propria estetica! Non ha finiture lucide che tenderebbero a graffiarsi facilmente se tenute in borse o zaini con altri oggetti e, soprattutto, è comodissimo anche da mettere direttamente in tasca. Questo vi consente di averle sempre a portata di mano senza avere paura di perderle, poiché i magneti presenti sul coperchio e negli auricolari eviteranno qualsiasi apertura involontaria.

Ovviamente, superato il lato estetico, anche la qualità audio non è da meno! Gli auricolari WF-1000XM4 godono di una nuova unità driver integrata che sfrutta il nuovo processore V1 per l’elaborazione dell’audio. Ciò gli permette di ottimizzare la resa della riproduzione e di attivare il sistema DSEE Extreme che analizza in tempo reale i brani riprodotti, migliorandone la qualità anche in caso di deterioramento dovuto alle conversioni in bassa risoluzione. Da non sottovalutare anche la batteria agli ioni di litio che riesce ad assicurarvi fino a 24 ore di ascolto musicale (con cancellazione del rumore) grazie a una singola carica. In più, con la comodissima funzione di ricarica rapida, è possibile ascoltare musica per 1 altra ora intera dopo soli 5 minuti di ricarica.

Invece, nel caso stiate cercando qualche altro articolo in super sconto nel corso del mese di ottobre, anche post Amazon Prime Day, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato e dare uno sguardo a tutti i prodotti a disposizione.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!