Se state cercando degli auricolari wireless a un prezzo davvero imbattibile, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello Godyse disponibile da Amazon a soli 9,99€ invece di 35,99€. Lo store ha attive numerose promozioni in ambito tech e telefonia grazie alle Offerte di settembre, ma abbiamo deciso di menzionarvi proprio questo prodotto in quanto si tratta di un articolo scontato di ben 26€, solo per pochissimo!

Al momento, gli auricolari non solo sono in ribasso del 44% ma, in più, potrete applicargli un ulteriore sconto di 10,00€, grazie al coupon disponibile. Per utilizzarlo vi basterà semplicemente spuntare l’apposito box, sulla pagina dedicata all’articolo e il totale scenderà automaticamente, una volta giunti al carrello. Poiché si tratta di auricolari così validi e disponibili a un prezzo davvero scontato, vi invitiamo a completare il vostro acquisto fintato che ci sono ancora unità in promozione!

Gli auricolari Godyse True Wireless utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.1 avanzata, per rendere la connessione tra auricolare e il dispositivo mobile più veloce e stabile. In più, possono essere collegati arbitrariamente entro 15 metri, per il massimo della comodità anche mentre vi state muovendo in casa. Il modello in questione, vi garantisce suoni chiari e nitidi oltre che chiamate sempre ottimali, anche mentre siete fuori casa.

Grazie ai sensori smart touch, questi auricolari true wireless possono assicurarvi il massimo controllo anche senza avere il telefono a portata di mano. Potrete cambiare canzone oppure mettere in pausa facilmente, senza prendere il vostro smartphone! Inoltre, la ricarica rapida Type-C vi garantisce 5-6 ore di riproduzione musicale con un ciclo di appena 1 ora. Da non sottovalutare il case portatile che può fornirvi ulteriori 24 ore di carica, sempre con voi.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche agli altri prodotti che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di inizio settembre, nella sezione dedicata

N.B. Ricorda di inserire il coupon nell'apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

