Se siete alla ricerca di un ottimo paio di auricurali wireless a un prezzo scontato, vi consigliamo di approfittare dello sconto di cui gode il modello Bounce Generation con Bluetooth 5.1. Solo per poco, potrete acquistare questo prodotto su Amazon, a soli 14,99€ invece di 39,00€. Grazie a un semplice codice sconto, potrete portare a casa questi auricolari con uno ribasso del 65%!

Sfruttare la promozione in corso è semplice e veloce: vi basterà aggiungere l’articolo al carrello e, una volta giunti al momento del checkout, il coupon verrà applicato automaticamente dallo store. Trattandosi di un’offerta a tempo limitato e non avendo modo di sapere quanti siano i codici sconto ancora disponibili, vi consigliamo di portare a termine il vostro acquisto il prima possibile.

Gli auricolari in questione sono dotati del più recente chipset Bluetooth V5.0 che vi assicura una trasmissione stabile e veloce, un audio di alta qualità e un effetto stereo 3D assolutamente imperdibile. Potrete utilizzarli fino a 5 ore consecutive e, una volta scariche, vi basterò sfruttare l’energia immagazzinata della custodia portatile, pensata per supportarvi per ben 19 ore quando siete fuori casa. Usare questi auricolari è facile ed estremamente veloce: una volta estratti si collegheranno automaticamente al vostro smartphone, consentendovi di ascoltare musica o messaggi vocali in pochissimi secondi.

Il controllo touch, disposto sul lato, è un altro elemento a favore dell’acquisto dato che grazie ad esso potrete rispondere alle chiamate, riprodurre brani musicali, abbassare e alzare il volume con un semplice tocco delle dita. Inoltre, questi auricolari True Wireless impermeabili, dal design ergonomico e un peso di solo 3,5g possono essere sfruttarli facilmente anche per fare sport, senza dovrete temere che si rovinino in caso di pioggia o che cadano mentre siete in movimento. Vi ricordiamo che, al momento, sono in sconto del 65%!

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Amazon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B. Ricorda di riscattare il coupon nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

