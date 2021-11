Auricolari true wireless Lenovo: imperdibili a meno di 14€!

Quest’oggi abbiamo visto un numero davvero copioso di iniziative dai maggiori store e-commerce, ma le opportunità non sono terminate, dato che vi proponiamo una nuova ed interessate iniziativa, rivolta a coloro che sono alla ricerca di auricolari da acquistare. Stiamo parlando dell’interessante proposta di Lenovo, un dispositivo completamente true wireless e caratterizzato da una buona resa sonora.

Interessante al pari è l’incredibile prezzo a cui viene proposto quest’oggi, ovvero 13,49€, contro i 44,99€ di listino. Un affare incredibile che abbassa il costo del 69%, consentendovi di portare a casa questi auricolari ad un prezzo bassissimo. Per quanto riguarda gli auricolari in sé, come detto in apertura parliamo di un dispositivo true wireless, vale a dire che potrete utilizzarlo senza alcun cavo, prestando attenzione alla sola batteria. A tal proposito, ricaricare queste cuffiette è davvero molto semplice, dal momento che non dovrete fare altro che riporle nella propria custodia e collegarle alla presa di corrente.

Gli auricolari Lenovo, grazie alla loro semplicità di utilizzo, potranno tornarvi utili in diverse situazioni: in macchina o davanti alla vostra smart tv, tanto per fare degli esempi, evitando in questo modo cavi chilometrici da attaccare al televisore. Tutto ciò non sarebbe fantastico in equal modo se a supporto non ci fosse anche una buona qualità audio, che non si risparmia e offre persino dei bassi capaci di soddisfare. Stesso dicasi del microfono, perfetto per le chiamate al telefono o per il semplice invio di messaggi vocali.

A contorno, ciliegina sulla torta, un design pulito e non ingombrante, disponibile tra l’altro in diverse colorazione, da quelle più chiare e scure, ad altre un po’ più vivaci. Insomma, un prodotto versatile e utilissimo, che grazie al fantastico prezzo a cui viene proposto quest’oggi che, ricordiamo, essere di 13,49€ anziché 44,99€, non mancherà di regalarvi tantissime soddisfazioni!

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina d'acquisto degli auricolari, ricordandovi che all'interno dello store trovate anche tanti altri prodotti.

