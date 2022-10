Se siete alla ricerca di un paio di auricolari true wireless di qualità e, al contempo, volete tenere la spesa relativamente bassa, senza superare il tetto dei 50 euro, allora questa è decisamente l’occasione che stavate aspettando, giacché su Amazon sono oggi in sconto del 50%, gli splendidi auricolari true wireless Sony WF-C500!

Stiamo parlando di appena 49,99€, contro il prezzo originale di 99,99€, che rendono questo articolo davvero molto interessante, specie considerando il produttore, ovvero Sony, che vanta certamente un certo know how in termini tecnologici ed è, anche in ambito audio, una garanzia di qualità.

E c0sì, per poco meno di 50 euro, vi porterete a casa un paio di auricolari true wireless di grande qualità, caratterizzati da un design accattivante ed ergonomico, garantendovi il massimo della comodità, anche nel corso delle vostre sessioni di jogging o di allenamento, vista l’ottima certificazione IPX4 che, come saprete, assicura la resistenza del prodotto a spruzzi d’acqua e sudore.

Dal punto di vista acustico, parliamo di auricolari true wireless dal suono nitido e pulito, sia che si tratti di musica, sia che si tratti di podcast o di chiamate. A ciò, Sony ha poi aggiunto una particolare attenzione per ciò che concerne il suono 3D che, grazie alla tecnologia 360 Reality Audio, vi garantirà una percezione così realistica da risultare quanto mai coinvolgente.

Il suono, in sintesi, è sempre ricco ed appagante, e grazie anche alla tecnologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), le Sony WF-C500 garantiranno persino il ripristino di eventuali elementi compromessi dalla compressione audio dei brani, rendendo anche le tracce più datate o compresse, un piacere da ascoltare!

Progettate per garantire circa 20 ore di musica, grazie all’efficiente custodia di ricarica, le Sony WF-C500 si ricaricano in appena 10 minuti, garantendovi così un’ora extra di ascolto, di modo che possiate ascoltare la vostra musica anche per un’intera giornata!

A questo punto non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, con l’invito ad approfittare subito di questo sconto, prima che il prezzo torni alle origini o, peggio, il prodotto vada esaurito!

