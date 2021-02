Auricolari wireless Sony WF-SP700NY scontati del 40% su eBay!

La nostra rassegna delle migliori offerte dei principali portali di acquisti online di questo venerdì continua con le occasioni degli Imperdibili di eBay che, grazie alle molteplici categorie presenti sulla piattaforma, si riconfermano come uno dei luoghi più adatti dove effettuare acquisti di qualsiasi genere a prezzo scontato, includendo come sempre tanti smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, videogiochi e persino capi d’abbigliamento, il tutto con sconti che talvolta arrivano a ridurre i prezzi anche oltre l’80%!

Di tutte le promozioni presenti sul portale vogliamo segnalarvi gli auricolari Sony WF-SP700NY che potranno esser vostri a 71,16€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo originale. Questi auricolari wireless fanno dell’eliminazione digitale del rumore e della loro stabilità due ottimi punti di forza, complice anche il loro particolare design in ear, con il sostegno che poggia alla parte superiore del padiglione, andando quindi a ridurre anche la fastidiosa sensazione di caduta dei dispositivi. Il microfono dei Sony WF-SP700NY è dotato di un ottimo sistema di controllo del rumore, che si occupa di amplificare i toni della voce andando a cancellare eventuali suoni esterni per chiamate chiare e senza disturbi, sena contare la “Ambient Mode“, che permette di ascoltare con chiarezza tutto quello che succede nell’ambiente circostante.

Gli auricolari Sony WF-SP700NY sono stati realizzati in modo tale da esser in grado di resistere agli spruzzi ed esser utilizzate anche durante le più svariate attività sportive, grazie anche alla presenza di una pratica custodia dal look estremamente moderno, che aumenta l’autonomia degli auricolari permettendo di ricaricarli per ben 3 volte prima di esaurirsi. Grazie alla compatibilità con l’applicazione Sony Headphones, inoltre, è possibile regolare gli auricolari Sony WF-SP700NY attraverso il proprio smartphone, regolando in pochissimi click impostazioni avanzate come il livello della cancellazione del rumore, l’equalizzazione e monitorare anche la batteria residua.

Auricolari come i Sony WF-SP700NY sono una vera occasione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto se si è degli sportivi alla ricerca di un dispositivo stabile e funzionale, venduto ad ottimo prezzo. Ma si tratta solo di una delle molteplici offerte del catalogo di eBay ,e per questo, il nostro consiglio come sempre è quello di visitare la pagina relativa agli Imperdibili, così da poter trovare quella perfetta in base alle vostre esigenze. Inoltre, sempre parlando di eBay, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è ancora possibile ricevere un buono sconto gratuito in grado di farvi risparmiare fino a 50€ sui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima!

Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di oggi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!