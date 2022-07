Avevamo aperto il pomeriggio parlando di Xiaomi, e proponendovi quello che è l’ottimo sconto che Unieuro sta proponendo sulla smart TV da 32″ prodotta dal brand, oggi venduta ad un prezzo inferiore ai 150 euro!

Ebbene, anche questo pomeriggio torniamo a parlare del marchio cinese, giacché su Amazon è disponibile un’offerta davvero ottima per un paio di auricolari true wireless semplici ma funzionali, scontati oggi del 77%!

Stiamo parlando degli Xiami Earbuds Basic 2, un paio di auricolari del tutto simili ai più noti Aidots di Redmi (che, ricordiamolo, è comunque un marchio legato a Xiaomi), e cheoggi potrete acquistare a soli 21,89€, contro gli originali 94,00€!

Un prezzo davvero ottimo, specie perché parliamo di auricolari di marca, di ben nota qualità, ed oggi con un rapporto qualità/prezzo davvero esagerato, che vi permetterà di portarveli a casa ad una cifra, tutto sommato, molto esigua.

Caratterizzati da un design semplice ma elegante, che riduce al minimo il peso e l’ingombro nell’orecchio, tanto che questi auricolari pesano appena 4,1 grammi, confermandosi come una delle scelte più “leggere” e comode del settore. Come se non bastasse, anche dal punto di vista acustico parliamo di un prodotto di eccezionale qualità, giacché godono di un sistema di riduzione del rumore intelligente, che rende l’ascolto di musica e chiamate più chiaro e godibile.

Impermeabili, ed in grado di garantire fino a 4 ore di riproduzione con con una singola carica, questi auricolari sono davvero il massimo per chiunque sia alla ricerca di un prodotto efficiente e venduto ad un prezzo imbattibile!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promozione, invitandovi a completare l’acquisto prima che esso, prevedibilmente, vada esaurito.

