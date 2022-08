Le vacanze sono imminenti, ferragosto è alle porte, ed è plausibile che stiate per partire per le tanto attese ferie estive. Tuttavia, se quello che vi aspetta è un viaggio su gomme, siano esse quelle di un’auto, di una moto o di un camper, è una buona idea partire preparati a dovere, onde evitare di restare bloccati ai bordi di strade calde e trafficate.

Per questo, vi suggeriamo oggi di prendere in considerazione l’acquisto di questo ottimo avviatore d’emergenza, che potrò darvi una mano qualora, ad esempio, il calore forte di questa estate contribuisca a scaricare prematuramente la batteria della vostra auto (fidatevi, son cose che succedono!).

Il prezzo, del resto, è ottimo e parliamo di un prodotto, creato dal brand emergente Flylinktech, che si è rapidamente imposto come una delle scelte migliori disponibili su Amazon, come su altri portali simili. I

Stiamo parlando di appena 59,99€, contro i 90 euro del prezzo originale e su cui, fino al 14 agosto, potrete anche risparmiare un ulteriore 15% grazie ad un coupon attivabile direttamente sulla pagina del prodotto, che abbasserà il prezzo fino a 50,99€, con un risparmio netto pari a quasi 40 euro!

Capace di sprigionare 800 Ampere, questo piccolo avviatore di emergenza è ottimo sia per le auto che per le moto, così come per tanti altri dispositivi dotati di batteria, come camper, van, motoslitte e piccole imbarcazioni.

Non a casso, parliamo del dispositivo più venduto su Amazon, come certificato dalla stessa piattaforma, la cui qualità è attualmente attestata da oltre 4.400 recensioni utente sulla piattaforma, ed una media stelle decisamente alta rispetto alla concorrenza.

Un ottimo prodotto, capace di far ripartire il vostro mezzo di trasporto sino a 30 volte con una singola ricarica, e che può tornarvi utile in viaggio non solo per le emergenze legate al vostro mezzo, ma anche per ricaricare piccoli dispositivi, come notebook, tablet o smartphone, vista la sua funzione da powerbank.

Non solo, questo avviatore dispone di una piccola torcia LED integrata, utilissima nel caso di emergenza, ed è persino resistente all’acqua, con tanto di certificazione IP67, che lo protegge anche dalla polvere e lo rende utilizzabile, senza pericoli, anche in caso di pioggia!

Progettato con un sistema di sicurezza che azzera la possibilità di esplosioni e inversione di polarità, e che impedisce alla pinza di andare in corto circuito o di sovraccaricarsi, questo avviatore a marchio Flylinktech è certamente un amico prezioso e utile, da acquistare praticamente subito visto l’ottimo doppio sconto proposto dal portale!

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ottimo, perfetto per affrontare le prossime vacanze in auto o in moto, ed in grado di supportarvi anche per la ricarica del vostro smartphone. Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina d’acquisto dell’articolo, invitandovi a completare il vostro acquisto prima che esso vada esaurito o, peggio, torni al prezzo originale.

N.B. Ricorda di spuntare la casella relativa all’apposito coupon prima di completare l’acquisto, così otterrai un extra sconto!

