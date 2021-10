Avviatore per auto: mai più senza a questo prezzo!

Se pensate che la batteria del vostro veicolo stia per esaurirsi, allora dovreste dotarvi di un avviatore per auto e qual è il miglior momento se non questo di procurarsene uno? Vi informiamo, infatti, che su Amazon è presente in queste ore un avviatore dalle grandi capacità in triplo sconto, permettendovi di risparmiare in totale circa il 50% del suo prezzo.

Come detto, si tratta di un attrezzo che vi tornerà utile prima o poi, in grado di avviare la batteria dell’auto quando quest’ultima non avrà più le forze per accendere il motore. Grazie a questo avviatore, quindi, non dovrete più chiamare i soccorsi, ma potrete collegare voi stessi il dispositivo al veicolo e fare in modo che il vostro viaggio continui senza problemi. Il modello che attualmente gode del triplo sconto ha un costo di 79,99€, ma dopo aver selezionato la casella dedicata allo sconto e dopo aver inserito il coupon “CGEVOLSZ” (potrebbe già essere applicato) nell’apposita sezione, il prezzo crollerà a 39,86€.

L’avviatore in questione vanta una capacità di 15.000 mAh ed è in grado di avviare auto, moto, furgoni e camion, sia a benzina che diesel. La capacità della batteria sarà sufficiente per mettere in moto la vostra auto fino a 20 volte e non mancano i sistemi di sicurezza che eviteranno il rischio di creare corto circuiti, inversione di polarità e ogni genere di sovraccarico.

Invece, frontalmente è presente poi una luce a LED con funzione di SOS e strobo e svariate porte USB utili per ricaricare altri dispositivi, incluso il vostro smartphone. Insomma, se siete soliti guidare o se sono trascorsi anni dall’ultima volta che avete cambiato la batteria sul vostro veicolo, non potete rinunciare ad un attrezzo simile, soprattutto se vi offre funzioni ulteriori rispetto a quella per cui è stato pensato.

