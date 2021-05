Avvitatori | I migliori di maggio 2021

Dopo aver dato uno sguardo ai migliori trapani del momento in un nostro articolo dedicato, abbiamo pensato di focalizzarci sugli avvitatori, a partire da quelli economici fino ad arrivare ai migliori della categoria. Una soluzione di questo genere risulta praticamente imprescindibile per una cassetta degli attrezzi che si rispetti, e acquistarne uno permette di risparmiare tempo e “olio di gomito”.

In commercio ci sono tantissimi modelli, alcuni di essi integrano le tipiche funzionalità di un trapano, come abbiamo riportato nell’altro articolo. Infatti, molti modelli possiedono un riduttore di velocità che consente di diminuire il numero di giri per minuto per perforare strati di legno e altri materiali leggeri. Un avvitatore dunque rappresenta una soluzione utile in tantissime circostanze della vita quotidiana, motivo per cui abbiamo pensato di scrivere una guida apposita.

Prima di passare alla rassegna dei prodotti, è doveroso sottolineare che tutti i prodotti sono venduti e spediti da Amazon Italia. Le motivazioni sono semplici: in primo luogo, il noto e-commerce assicura un’ottima assistenza clienti post-vendita, laddove ci fossero problematiche legate al prodotto; il secondo luogo, la spedizione è veloce e in alcuni casi potrete ricevere un prodotto in un solo giorno lavorativo.

I migliori avvitatori

Trapano Avvitatore Hunda

Come primo prodotto di questa guida all’acquisto vi consigliamo di dare uno sguardo approfondito ad un trapano avvitatore economico, sviluppato da Hunda. Si tratta di una soluzione compatta e leggera, ideale per il montaggio di mobili e altro in spazi ristretti o in ambienti difficili. Con 26 livelli di regolazione (25 + 1 ndR) della coppia di serraggio, questo trapano permette di controllare la forza applicata nell’avvitamento e controllare le dimensioni della foratura per soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Possiede inoltre delle pratiche luci a LED, che consentono di lavorare anche al buio e di controllare lo stato della batteria. In confezione sono presenti anche un set di viti, due batterie e diversi altri accessori.

» Clicca qui per acquistare Trapano Avvitatore Hunda

Avvitatore Flybiz da 21V

Ergonomia è la parola chiave per descrivere efficacemente l’avvitatore sviluppato da Flybiz. Questo trapano, infatti, possiede una struttura che facilita la presa ed è dunque efficace per tutti quei lavori che tendono a perdurare per ore. Vanta una luce LED integrata, che consente di lavorare anche nelle aree di lavoro senza una grossa visibilità. Possiede anche due batterie per permettere a tutti i lavoratori di lavorare per più ore senza l’ausilio di inutili cavi. E poi, per quanto concerne le specifiche tecniche, questo trapano possiede due velocità meccaniche: la prima, ad alta velocità, per forare legno e metallo, mentre la seconda a bassa velocità per avvitature accurate.

» Clicca qui per acquistare Avvitatore Flybiz da 21V

Trapano Ginour

Ginour è uno dei marchi emergenti di questo particolare segmento di mercato, e sviluppa soluzioni dalla buona efficacia ad un prezzo decisamente contenuto e vantaggioso. Tra le tante soluzioni fai-da-te prodotte, spicca il trapano avvitatore Ginour 18V. Possiede ben tre funzioni: cacciavite elettrico, che permette di stringere o allentare vari tipi di viti; funzione trapano per consentire di forare materiali come legno, piastrelle di ceramica, piastre metalliche e tanto altro; funzione trapano a percussione per scavare muri, cemento, soffitti. Questo strumento inoltre vanta una coppia massima di 45 Nm ed è dotato di una batteria al litio ricaricabile da 2000 mAh e di un caricabatterie.

» Clicca qui per acquistare Trapano Ginour

Avvitatore a batteria TECCPO

Con una potenza di 18V, il trapano avvitatore a batteria di Teccpo è l’ideale per tutte le lavorazioni, da quelle meno longeve a quelle più durature. Tra le specifiche tecniche troviamo una coppia potente che permette di forare ogni tipo di materiale, dal legno leggero al metallo pesante (in base al materiale varia la potenza di foratura ndR). Inoltre, all’interno della confezione sono presenti due batterie che possono essere sostituite e ricaricate tramite la funzione “ricarica rapida” (30 minuti carica completa).

» Clicca qui per acquistare Avvitatore a batteria TECCPO

DᴇWALT DCD778S2T-QW

Uno dei migliori avvitatori è il DᴇWALT DCD778S2T-QW, l’ideale per soddisfare tutti gli amanti del fai-da-te, e non solo. Con il suo potente cambio completamente in metallo e il meccanismo di impatto commutabile, è adatto per operazioni di foratura e avvitamento più pesanti in pietra e muratura. In più, come se quest’ultimo aspetto non bastasse, con la sua coppia a 15 stadi, è possibile anche eseguire lavori di finitura più precisi. Insomma, si tratta di un prodotto compatto per grandi e piccoli compiti.

» Clicca qui per acquistare DᴇWALT DCD778S2T-QW

Bosch Professional GSB 18V-21

Bosch Professional è sinonimo di qualità, infatti il trapano a batteria GSB 18V-21 offre un maggiore comfort di lavoro grazie all’impugnatura ergonomica. Questo avvitatore combina le massime prestazioni con dimensioni compatte e peso ridotto, per rendere più semplici tutte le lavorazioni più impegnative. Naturalmente, garantisce un elevato standard di sicurezza, grazie a delle spazzole in carbonio sostituibili. C’è anche una luce a LED che illumina le zone di lavoro buie e consente quindi di lavorare con precisione.

» Clicca qui per acquistare Bosch Professional GSB 18V-21

Come scegliere i migliori trapani avvitatori

Come nel nostro precedente articolo, dedicato ai migliori trapani, vi spieghiamo di seguito le caratteristiche peculiari da ricercare in un prodotto di questo segmento. Senza indugiare oltre, le specifiche sono:

Potenza e Velocità

La potenza di foratura è importantissima prima di acquistare un prodotto del genere, tuttavia vi basta acquistare un trapano avvitatore con almeno 1000 giri al minuto che sono indispensabili per eseguire efficacemente il lavoro. Gli avvitatori non sono trapani a percussione, per tanto una bassa potenza è più che indicata per garantire un’ottima autonomia.

Struttura e Sicurezza

Struttura e sicurezza vanno a braccetto, motivo per cui consigliamo di acquistare trapani con un manico che garantisca un buon grip.

Accessori

Come in tutte le guide all’acquisto che si rispettino è assai importante acquistare prodotti con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Per tanto, è indispensabile acquistare articoli con accessori in confezione, cosicché possiate ottenere un ulteriore piccolo risparmio.