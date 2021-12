Baby Yoda animato: il giocattolo più carino dell’universo, in sconto su Amazon!

Continuano le Offerte di Natale di Amazon! E se siete alla ricerca degli ultimi giocattoli da mettere ai piedi del vostro albero di Natale, allora sappiate che siete nel posto giusto! Sul portale, infatti, non c’è solo spazio per prodotto di fascia alta provenienti dal mondo della tecnologia (come l’ottimo notebook da gioco MSI GE66 Raider che vi abbiamo offerto in giornata), ma anche tanti giochi di qualità, disponibili a prezzo ribassato, e con spedizioni garantite entro Natale!

Un esempio su tutti è lo splendido pupazzo animato dedicato al simpatico Baby Yoda (o Grogu, se preferite), prodotto da Hasbro, ed oggi in sconto a soli 55,80€, contro i 69,99€ del prezzo originale!

Simpatico e dolcissimo, il pupazzo di Baby Yoda by Hasbro è altamente interattivo, e riprende per dimensioni, suoni e aspetto, le caratteristiche del personaggio originale, così come apprezzato nella popolare serie TV “The Mandalorian”, disponibile su Disney+

Toccando la parte superiore della testa di Baby Yoda, l’animatronic attiva effetti sonori ispirati a quelli uditi nella serie, esprimendo così felicità, gioia, entusiasmo, stanchezza, ed anche qualche breve balbettio oltre, ovviamente, ai suoni relativi all’uso della Forza.

Motorizzato, e dunque in grado persino di muoversi, questo Baby Yoda animato muove la testa gli arti, ed è in grado di esprimersi attraverso diversi movimenti facciali, che danno espressività a occhi e labbra, tanto da renderlo quasi “vivo”!

Insomma, parliamo di un giocattolo davvero bellissimo, che potrebbe facilmente fare la gioia dei piccoli fan di Star Wars (ma anche dei più grandicelli) e che, ovviamente, è solo un esempio dell’ampia gamma di sconti che troverete sul portale e, per questo, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle restanti offerte dello store, consultabili tramite l’apposita pagina dedicata alle Offerte di Natale.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Altre offerte di Natale Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!