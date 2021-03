Baby Yoda e non solo nelle offerte Star Wars di Just Geek!

Se siete alla ricerca di offerte a tema Star Wars, non potete lasciarvi sfuggire le ultime grandi offerte arrivate sul portale di Just Geek. È infatti cominciata una nuova serie di sconti sul merchandise dedicato alla saga con tantissimi prodotti ufficiali, che arrivano ad essere scontati anche del 45% e comprendono una vasta gamma di articoli come abbigliamento, arredo per la casa ed anche il collezionismo. Questa iniziativa si va affiancare alle altre presenti sulla piattaforma, come quella sugli sconti riguardanti gli articoli di merchandise, ed entrambe possono essere sfruttare in occasione della festa del papà, soprattutto se siete alla ricerca di idee particolari.

Dopo il grande successo di The Mandalorian, sono stati realizzati molti articoli e prodotti ispirati alla fortunata serie di Disney+, ed in questa promozione potrete acquistarne alcuni ad ottimo prezzo, come accade per le tenere action figure che ritraggono Baby Yoda intento a mangiare una rana, che può esser vostra ad appena 7,46€. Sempre a proposito di The Child vi segnaliamo anche la presenza del set cappello e calzini realizzati interamanete in cotone, con tanto di occhi ed orecchie sporgenti del piccolo alieno verde.

I collezionisti di Star Wars non possono lasciarsi sfuggire questa promozione perché potranno acquistare l’esclusiva linea Vintage realizzata in occasione del 40° anniversario del film L’Impero Colpisce Ancora, e pagare 18,67€ action figure da 6 pollici come ad esempio quella di Lando Calrissian. Non mancano poi tante offerte riguardanti i set della linea LEGO Star Wars, con alcune delle ultime proposte arrivate sul mercato come ad esempio il caccia di Anakin Skywalker oppure la riproduzione di oltre 500 pezzi del droide D-O visto in Episodio IX.

Insomma, avrete capito che i fan dei Star Wars troveranno su Just Geek tante offerte spaziali sui prodotti più variegati, ed è per questo che il nostro suggerimento non può che essere quello di visitare l’intera proposta di articoli sul portale, così che possiate trovare quello più in linea con i vostri gusti. L’ultima cosa che vogliamo fare prima di lasciarvi al vasto catalogo di Just Geek, è il ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

