Se avete bisogno di un nuovo PC gaming per sfruttare al meglio i titoli di ultima generazione, questo potrebbe essere il momento giusto per acquistarne uno nuovo, grazie alla nuova promozione di AK Informatica. Il portale offre infatti la possibilità di ottenere un codice sconto fino a 200€ qualora acquistiate un PC pre-configurato della serie AK RIG, noti per le personalizzazioni e prestazioni di alto livello.

La promozione è attiva da poche ore e sarà valida fino al 4 luglio. Il codice sconto verrà aggiunto direttamente nel vostro account il 1° agosto e potrà essere utilizzato per risparmiare sul vostro prossimo acquisto entro il 30 settembre. Il risparmio dipenderà dal valore del computer: si parte da un minimo di 50€ per una spesa fino a 1.499€. Si passa poi a un codice sconto di 100€ per spese fino 2.499€, fino ad arrivare al tetto massimo di 200€ qualora acquistiate un PC di importo totale pari o superiore a 3.500€.

Il codice sconto sarà spendibile in un’unica soluzione, con la possibilità di acquistare sia prodotti di valore inferiore che superiore. Nel primo caso si andrà tuttavia a perdere il valore residuo in eccesso, invogliandovi così ad acquistare un prodotto dal costo pari o superiore a quello del codice sconto. I PC AK RIG sono numerosi e, a prescindere dal modello, vi porterete a casa una soluzione in grado di gestire i compiti più difficili, tra cui appunto quello di eseguire i giochi di ultima generazione ad alte risoluzioni e a elevati refresh rate.

Persino la proposta meno costosa è interessante, ossia l’AK RIG Candy, visto che parliamo di un PC dotato di processore AMD Ryzen 5600, 16GB di RAM RGB, una RX 6500 XT come scheda video e un doppio sistema di archiviazione, composto da un SSD e un HDD, entrambi da 1TB. All’interno del case, ottimizzato per far sì che il circolo dell’aria sia ottimale, spicca poi il dissipatore Cooler Master MasterAir MA410M ARGB e la scheda madre MSI MAG B550M Mortar che, tra le altre cose, integra anche un modulo WiFi, cosicché possiate connettervi alla rete senza ricorrere a una chiavetta esterna.

Insomma, si tratta di un PC Desktop potente e bello esteticamente, grazie non solo alla colorazione bluastra, ma anche alle due enormi ventoli frontali, che avranno il compito di far convogliare l’aria dentro al case, mantenendo tutti i componenti nelle temperature d’esercizio ottimali, un fattore importante soprattutto in estate.

Il PC di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti quelli che potrete trovare sullo shop di AK Informatica, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare questa promozione e di dare uno sguardo approfondito alla pagina dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!