Anche se molti di voi si stanno ancora godendo l’estate (a tal proposito, vi consigliamo di leggere i nostri articoli a tema, ricchi di consigli utili per le vostre vacanze), scuole e università stanno per riaprire i battenti. Ciò significa che molto probabilmente dovrete acquistare nuovi materiali come cancelleria, zaini e astucci per essere pronti al nuovo anno scolastico o per far sì che lo siano i vostri figli. In questo caso, vi segnaliamo questa incredibile serie di offerte sui prodotti Eastpak, che Amazon vi offre con sconti che arrivano fino al 46%!

Nello specifico, potrete scegliere fra tantissimi modelli e colori di zaini, borse, astucci, portapenne, lunch organizer e tanto altro, per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza senza dover rinunciare all’ottima qualità dei materiali utilizzati da Eastpak. Non perdete questa occasione unica di risparmiare sull’acquisto di tutto ciò che vi serve per iniziare al meglio l’anno scolastico!

Se state cercando uno zaino capiente, con due scomparti principali e una tasca frontale, che sia pure resistente e in tantissime colorazioni diverse, allora non possiamo che consigliarvi il bellissimo modello Pinnacle, disponibile con percentuali di sconto diverse in base al colore. Ad esempio, grazie allo sconto del 35% il modello nero costa solo 41,20€ invece di 62,93€.

Per completare il vostro acquisto, poi, vi consigliamo di abbinare allo zaino Pinnacle il portapenne Benchmarck Single, anch’esso disponibile in tantissime colorazioni diverse. Lo sconto del 46% fa precipitare il prezzo da 12,75€ ad appena 6,90€, un prezzo davvero irrisorio per un astuccio così capiente e realizzato con materiali così resistenti.

Infine, se state cercando anche un’ottima borsa termica per mantenere costante la temperatura dei vostri cibi, vi consigliamo di dare un’occhiata all’Oval Lunch Organizer, che in una dimensione comoda e compatta può racchiudere anche interi pasti: perfetto per le lunghe giornate a scuola, all’università e al lavoro! Lo trovate su Amazon a soli 21,00€ anziché 32,00€, risparmiando così il 34%.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare i vostri acquisti al più presto, prima che la promozione termini. Se poi state per partire per le vacanze, vi consigliamo il nostro articolo dedicato ai gadget tecnologici che vi torneranno utili durante il periodo estivo.

