Anche settembre è finalmente arrivato e, con esso, il ritorno di tante attività, come il nuovo anno scolastico. E proprio per celebrare al meglio questo Back to School 2022, consentendoci di affrontarlo con il piede giusto, Monclick ha deciso di mettere in offerta sul proprio sito la migliore tecnologia per la scuola e non solo con sconti fino al 50%!

Tra le ottime e numerose offerte di Monclick possiamo ad esempio trovare il Notebook Lenovo Thinkbook 15 G2, dotato di processore core i5, 16 GB di RAM, un SSD da ben 512 GB di spazio e scheda grafica dedicata a soli 749 euro, ossia con ben il 33% di sconto rispetto al prezzo di listino. Un signor computer a prezzo di saldo, perfetto sia per la scuola che per l’operatività di tutti i giorni.

Su Monclick sono inoltre presenti numerosi altri sconti sui più svariati prodotti. L’ottimo Smart Band Xiaomi Mi Band 5 è ad esempio disponibile a meno di 20 euro, mentre il performante smartphone Xiaomi 11T con tanto di 5G può ora essere vostro con il 37% di sconto a meno di 350 euro. Insomma, le offerte per il Back to School di Monclick sono davvero tante e particolarmente vantaggiose.

Per rimanere sempre aggiornati su quelle che sono le migliori offerte, che non sono ovviamente limitate a quelle per il Back to School di Monclick, vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate sulle migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto potrete invece trovare tutta la migliore tecnologia in sconto fino al 50% su Monclick!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!