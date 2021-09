Back to School Feltrinelli: fino al 25% di sconto su tanti prodotti!

Dopo aver visto assieme tutte le varie offerte che si sono susseguite in questa seconda settimana di settembre, vogliamo ora segnalarvi un’interessante iniziativa promossa da La Feltrinelli. Infatti, tutti coloro che acquisteranno prodotti di cartoleria (zaini, astucci e tanto altro ancora) per un importo minimo di almeno 19,99€ riceveranno uno sconto del 25%, entro e non oltre il prossimo 2 ottobre 2021.

Si tratta dunque di un’ottima occasione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto per tutti coloro che non hanno fatto in tempo ad approvvigionarsi di materiali utili per il prossimo anno scolastico, iniziato solo per alcune Regioni Italiane. Per poter sfruttare questa iniziativa è necessario seguire pochi e semplici passi. Innanzitutto, è doveroso acquistare prodotti per un importo minimo di 19,99€, e completare l’ordine. Lo sconto del 25% verrà applicato automaticamente, senza alcun ulteriore passaggio.

La Feltrinelli, come da sua tradizione, ha messo a disposizione un gran numero di articoli compatibili con questa promozione. Tra questi, vi consigliamo caldamente di acquistare lo zaino ufficiale di Stranger Things a 49,00€, oppure lo zaino estensibile GoPop Koala con auricolari. In alternativa, qualora foste degli appassionati della cultura POP, potreste aggiudicarvi lo zaino trolley di Batman a 89,90€.

Chiaramente, come specificato in precedenza, sono molti gli articoli in offerta, appartengono alle più disparate categorie del portale, motivo per cui vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter sfogliare tutte le proposte del portale e scegliere quello che meglio si adatta alle vostre preferenze.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri prossimi acquisti, vi ricordiamo ancora una volta che non c’è miglior posto dei nostri canali Telegram per scoprire tutti gli aggiornamenti relativi alle offerte del momento, vale a dire Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte per categoria

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!