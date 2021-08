Back to School Mediaworld: sconti su PC, tablet e non solo per il ritorno a scuola!

Come previsto, a partire da questa settimana le tornate di offerte ritornano ad essere non solo interessanti, ma anche piuttosto numerose, merito anche del Back to School. A tal proposito, vi informiamo che l’ultima promozione di Mediaworld è dedicata proprio al ritorno sui banchi, con numerosi notebook, tablet e PC proposti a prezzi scontati fino al 31 agosto. Come saprete, per uno studente avere uno di questi dispositivi è fondamentale, dato che lo aiuterà a completare i compiti scolastici o iniziare un progetto importante, oltre ovviamente a permettergli di usarli come dispositivi multimediali e giocare nel tempo libero.

Per uno studente, la spesa di un personal computer potrebbe rivelarsi pesante, ma grazie agli sconti di Mediaworld sarà possibile risparmiare cifre importanti non solo su notebook come i MacBook di Apple, ma anche su soluzioni entry level, facendo sì che il loro prezzo già basso scenda a soglie ancora più basse. Tra i tanti, vi segnaliamo l’Acer Chromebook CB314, un dispositivo perfetto per lo studio, proposto in questa iniziativa a soli 279,00€, a seguito di un risparmio di 70,00€.

Come avrete intuito, si tratta di un Chromebook, ossia un PC dotato del sistema operativo di Google che, rispetto al più popolare Windows, ha il vantaggio di essere decisamente più leggero e, per molti, più facile da utilizzare. Essendo la leggerezza uno dei vantaggi di Chrome OS, i componenti hardware non necessitano di CPU e RAM di fascia media o alta, bensì sono sufficienti processori come l’Intel Celeron N4020 per far sì che le applicazioni funzionino bene, ed ecco perché i Chromebook tendono a costare molto meno rispetto ad un notebook Windows.

I Chromebook come l’Acer CB314 sono inoltre molto curati esteticamente, con cornici sottili di appena 7,3 mm e un display di buona qualità che, in questo caso, è un 14 pollici con risoluzione FullHD e touchscreen. L’Acer CB314 è sempre pronto all’uso, grazie all’ampia connettività e, a tal proposito, vale la pena segnalare il connettore reversibile USB 3.1 Type-C che, oltre a permettervi di trasferire i dati ad alta velocità, vi farà ricaricare la batteria velocemente, la quale vi assicurerà inoltre un’intera giornata di lavoro. Insomma, una soluzione che sa essere molto produttiva e allo stesso tempo portatile, che sono i fattori più importanti per uno studente.

Detto ciò, oltre a notebook, tablet e PC, vi informiamo che Mediaworld ha deciso di includere anche altri prodotti in questa iniziativa, ed ecco perché consigliamo di visitare la pagina dedicata per non perdervi tutte le offerte. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo infine di iscrivervi sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

