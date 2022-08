Se state pensando di acquistare un computer portatile o fisso in vista dell’inizio della scuola, il nostro consiglio è di non farvi scappare l’offerta attiva da Mediaworld, solo fino 31 agosto. Grazie alla promozione Back to School proposta dallo store, potrete acquistare un PC o un Notebook aderente all’offerta e scontato fino al 40%. In più, in base al prodotto scelto, otterrete anche una gift card:

Acquisto compreso tra 499,00€ e 799,99€ : gift card 75,00€

e : gift card Acquisto compreso tra 800,00€ e 1199,99€ : gift card 150,00€

e : gift card Acquisto superiore a 1.200,00€: gift card 250,00€

La gift card ricevuta immediatamente via e-mail, inoltre, sarà spendibile sul sito entro e non oltre il 30 settembre 2022.

Tra le proposte più interessanti per la promozione Back to School c’è indubbiamente l’iMac da 24″ del 2021 disponibile al prezzo scontatissimo di 1.299,00€ invece di 1.499,00€. Si tratta di un PC pensato per assicurarvi performance eccellenti grazie al nuovissimo e rivoluzionario chip M1 ideato da Apple. Grazie ad esso, il brand ha potuto realizzare un PC fisso, potente, veloce ma in uno spazio particolarmente ridotto e con un design super raffinato. Il chip e il sistema macOS Monterey, dunque, sono pensati proprio per assicurarvi un livello di efficienza eccezionale per la massima fluidità e velocità, anche mentre vengono utilizzate più app contemporaneamente per studiare e fare ricerche o compiti.

La CPU, infatti, è fino all’85% più rapida rispetto ai modelli precedenti mentre la grafica è 2 volte più scattante se paragonata ai modelli iMac 21,5″ senza chip M1. Non solo sarete certi di non riscontrare mai problemi di lentezza ma non dovrete mai preoccuparvi di avere un PC affaticato e surriscaldato, nel corso della vostra giornata. Altrettanto importante, il display Retina 4,5K, pensato per assicurarvi la visione di ogni dettaglio sullo schermo, in maniera nitida e realistica ma senza stancare il vostro sguardo. Infatti, grazie all’ottimo rivestimento antiriflesso, avrete sempre il massimo del comfort visivo e una leggibilità eccellente in qualsiasi condizione di luce.

Non meno importante, la tecnologia True Tone di Apple vi permette di lavorare serenamente al PC senza avere paura di stancare eccessivamente i vostri occhi, anche dopo un utilizzo particolarmente prolungato. In più, avrete sempre il massimo comfort anche durante le lezioni da casa! Sfruttando la cam e il microfono di iMac sarete certi di avere una risoluzione in HD e 1080p, più un audio forte e chiaro grazie all’arrey di qualità professionale.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di fine estate, nella sezione dedicata al brand, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Mediaworld che vi abbiamo comodamente linkato.

