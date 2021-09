Back to School Monclick: sconti fino al 40% su monopattini, PC e non solo!

Come saprete, di offerte relative al Back to School ne abbiamo segnalate tante, ma mancavano all’appello quelle di Monclick che, fino al 13 settembre, riduce il prezzo di numeri prodotti tech fino al 40%. Come è facile intuire, nel catalogo del noto e-commerce si troveranno PC, tablet e stampanti, ossia alcuni degli strumenti che potrebbero aiutarvi a svolgere correttamente l’anno scolastica ma, incredibilmente, spiccano anche diversi monopattini elettrici, da usare magari per andare a scuola finché le temperature lo permettano.

Ad ogni modo, essendo una promozione orientata al Back to School, è ovvio che le attenzioni maggiori ricadono su dispositivi informatici come notebook e tablet che, come detto, potrebbero coprire un ruolo importante, permettendovi di completare i compiti più rapidamente e, perché no, magari scoprire nuovi particolari sulla materia che si sta studiando, grazie al vasto mondo di internet. Diverse sono le offerte in tal senso, ma vogliamo segnalarvi quella relativa al Samsung Galaxy Tab S6 Lite, proposto nella variante LTE a 389,90€ anziché 459,90€.

Nonostante gli smartphone moderni abbiano in gran parte sostituito i tablet, quest’ultimi rimangono ottimi per studiare, oltre ad essere perfetti per guardare film e serie tv o per chi ha la necessità di usare determinate applicazioni progettate appositamente per i tablet. A tal proposito, il Samsung Galaxy Tab S6 Lite è uno dei pochi tablet Android capaci di competere con la controparte iOS e parte del merito va alla S-Pen che, a differenza di tante altre soluzioni, è inclusa nella confezione.

Come saprete, la S-Pen conferisce al tablet notevoli vantaggi e, nel caso di Galaxy Tab S6 Lite, quest’ultima sfrutta benissimo le possibilità offerte dall’applicazione Note, permettendovi di creare documenti complessi e modificarli rapidamente. Immaginate di trovarvi a scuola e prendere un appunto velocemente, la S-Pen vi sarà di grande aiuto, anche perché supporta ben 4096 livelli di pressione e vanta una punta capace di offrirvi un feedback naturale durante lo scorrimento. In abbinata poi alle funzionalità del software Samsung, la S-Pen di Galaxy Tab S6 Lite vi permetterà di fare molto altro, persino estrarre il testo dagli screenshots.

Detto ciò, è ovvio che il Galaxy Tab S6 Lite non è l’unico prodotto ad essere in sconto in questa nuova promozione di Monclick, ed ecco perché vi consigliamo di consultare la pagina completa al seguente indirizzo e di approfittare delle varie occasioni prima che l’iniziativa scada. Infine, come sempre, non dimenticate di seguirci anche sui nostri canali Telegram, in particolare quelli dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se invece siete interessati a collezionare coupon, potete invece consultare la nostra pagina speciale.

