Se desiderate rendere il vostro ritorno in ufficio meno stressante, considerate l’opportunità di rinnovare il vostro spazio. In questa prospettiva, potrebbe risultare vantaggioso sfruttare le risorse messe a disposizione da Amazon. Oltre alle proposte per il Back to School, infatti, il gigante dell’e-commerce si impegna nell’offrire ai suoi clienti una vasta gamma di articoli pensati per il rientro al lavoro. E come consueto, molti di questi sono disponibili a prezzi scontati, rendendo questa un’ottima opportunità per procurarsi tutto ciò che serve a rendere il ritorno in ufficio più piacevole.

Calcolatrici scientifiche, stampanti laser e a getto d’inchiostro, lavagne magnetiche sono solo alcune delle proposte che potrete trovare a prezzi vantaggiosi su Amazon in questo periodo. È evidente che l’iniziativa non si limita soltanto ai tradizionali articoli da ufficio, ma abbraccia anche prodotti tecnologici pensati per favorire un ambiente lavorativo più sereno ed efficiente. Le offerte sono molteplici e organizzate per sezioni, quindi se siete interessati principalmente ad accessori per computer e scrivania, vi suggeriamo di consultare la relativa sezione. Nel caso abbiate bisogno di stampanti, plastificatrici o tritadocumenti, troverete tutte le opportunità in un’apposita sezione dedicata.

Proseguiamo quindi col segnalarvi alcuni prodotti che non dovreste perdere, a maggior ragione dopo essere stati scontati così pesantemente. Uno di questi è Kensington K72359Ww, un particolare mouse wireless che elimina la necessità di muovere la mano per spostare il cursore, ottimizzando così l’efficienza del movimento e migliorando le prestazioni complessive. La presenza della trackball, ovvero una sfera impiegata come cursore, riduce lo sforzo muscolare del 20% rispetto a un tradizionale mouse. Attualmente in offerta con uno sconto dell’11% rispetto al prezzo migliore degli ultimi 30 giorni, questo dispositivo è disponibile a soli 109,39€.

Tra gli accessori tecnologici volti a garantire il massimo comfort nel vostro ambiente lavorativo, spicca questa docking station, tra le migliori attualmente disponibili sul mercato. Al prezzo ridotto di 276,99€ anziché 323,61€, rappresenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Il suo costo potrebbe apparire considerevole per una docking station, ma va sottolineato che questo modello incarna l’essenza dell’innovazione. Compatibile sia con laptop Thunderbolt 3 che USB-C e funzionante senza problemi su sistemi operativi Windows e macOS, garantisce una connettività senza compromessi.

Addirittura, con questa docking station non dovrete più preoccuparvi dell’autonomia della batteria. Con una potenza di 96W, offre una carica rapida e affidabile per qualsiasi laptop compatibile con Thunderbolt 3 o USB-C, persino per i dispositivi più esigenti in termini di consumo energetico come i notebook da gaming. In totale, mette a vostra disposizione ben 15 porte, tra cui un jack audio combinato e slot per schede SD e Micro SD. Da notare inoltre la presenza di una porta Ethernet Gigabit, fondamentale per garantire una connessione internet stabile e veloce, soprattutto in situazioni in cui il segnale Wi-Fi potrebbe risultare meno affidabile.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

